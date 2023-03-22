Anadolu Üniversitesinde “Taşınır Mal Yönetmeliği ve Uygulamaları” eğitimi düzenlendi

Anadolu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından “Taşınır Mal Yönetmeliği ve Uygulamaları Eğitimi” düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Salon Anadolu’da gerçekleştirilen etkinliğe Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Erol Yılmaz ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Galip Özsarı’nın yanı sıra çok sayıda idari personel katılım gösterdi.

Rektör Erdal: “Hizmet içi eğitimlerimiz ile verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, taşınır malların etkili ve verimli kullanılmasının önemine değinerek şunları söyledi:

“Yaşam boyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olma vizyonu ve insanın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla her alanda eğitim ve kültür birikimine katkı sağlamak, toplumsal gereklilikleri öngörerek yenilikçi çözümler üretme misyonu ile bir eğitim programımızı daha gerçekleştiriyoruz. Birlikte karar verme, ortak uygulamaları birbirimizle paylaşma ve uygulama birliği sağlama konularında oldukça önemli olan hizmet içi eğitimlerimiz ile hizmette verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Geçmiş dönemlerde gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizin yararını gördük. Taşınır mal yönetmeliği mevzuata bağlı bir uygulama. Taşınırlarımızın daha etkili ve verimli kullanılması, hukuka uygun bir şekilde kayıt altına alınması ve depolanması büyük önem taşıyor. Bu anlamda bugün bu eğitimi düzenleyen daire başkanlığımıza, değerli eğitmenlerimize ve yıllardır üniversitemize değer katan, hizmet veren paydaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Taşınır Mal Yönetmeliği ve Uygulamaları Eğitim Programı çerçevesinde Anadolu Üniversitesi İç Denetçisi İsa Karaot “Mevzuat”, Bilgisayar İşletmeni Nurhan Bozkurt ve Bilişim Personeli Selin Alp “Satın alma İstek Otomasyonu Uygulamaları”, Ayniyat Saymanı Vekili Ebru Demir ise “Kamu Bilişim Sistemi/ TKYS Uygulamaları” konularında bilgiler verdi.