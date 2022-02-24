Anadolu Üniversitesi’nde “Sınıf Yönetimi ve Öğretimde İyi Örnekler Çalıştayı” başladı

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından düzenlenen “Sınıf Yönetimi ve Öğretimde İyi Örnekler Çalıştayı” başladı.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi E Blok Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştayın bu yıl yedincisi gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turan Akman Erkılıç’ın üstlendiği çalıştayın açılışına Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Ersoy’un yanı sıra çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıldı.

Ressamisso oyunu ile başlayan uygulamalı toplantıda; işbirlikli öğrenme, işbirlikli öğrenme teknikleri, proje tabanlı öğrenme, farklılaştırılmış öğretim, hareketlendirici oyun 1 2 3, eğitimde oyunlaştırma, Johari Penceresi, olumlu öğrenme ortamı, hareketi kim başlattı oyunu, hareketlendirme oyunu (canavar, yaşlı teyze, samuray), istenmeyen davranışlar (nedenleri ve önleme stratejileri), eğitim örgütlerinde SWOT analizi, poster çalışması ve poster sunumları konularına yer verildi.

“Eğitim özü itibariyle bilgi aktarmanın yanında bilişsel davranış kazandırmak gerektirir”

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Doç. Dr. Turan Akman Erkılıç: “Bu çalıştayda öğretim ilke, yöntem, teknikleri ve stratejilerine yönelik olarak bir dizi etkinliği uygulamalı olarak pratiğe dökmeyi istiyoruz. Gurur duyarak ifade etmek istiyorum ki çalıştayımız hem üniversitemizin hem de eğitim fakültemizin süreklilik gösteren etkinliklerinden birisidir. Bugün yeniden başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

“Bu etkinlik, sınıf dönemli uygulamalarda nerede eksiklikler var bunu görme şansı sağlayacak”

Yedi yıldır her ara dönemde bu etkinliğin yapıldığına dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Ersoy ise “Böyle bir etkinlik sizlerin işine yarayacak. Özellikle sınıf dönemli uygulamalarda nerede eksiklikler var bunu görme şansı sağlayacak. Umarım bundan sonra da devam eder ve sizden sonraki öğretmen adaylarına faydalı olur.” sözlerini kaydetti.

Dr. Öğr. Üyesi İnci Zeynep Özonay Böcük, Dr. Yaprak Alagöz Hamzaj, Uzm. Zeki Yıldırım tarafından verilecek eğitimler kapsamında öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinde bilgi, beceri ve tutumlarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Çalıştay; sınıf yönetimi, eğitim yönetimi, öğretim teknik ve yöntemleriyle ilgili uygulamalı örnekler verilirken öğrenciler ve öğretim üyeleri arasında örgütsel bağlılık, birlik ve sosyalleşme süreçlerini canlandırmayı ve etkinleştirmeyi hedefliyor. “7. Sınıf Yönetimi ve Öğretimde İyi Örnekler Çalıştayı” 25 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek.