Anadolu Üniversitesinde ’Sıfır Atık’ projesi için bilgilendirme toplantısı yapıldı

Anadolu Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından faaliyete geçirilecek olan “Sıfır Atık” projesi hakkında Salon 2016’da personel için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Düzenlenen toplantıda konuşan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Gültekin Güllü gerçekleştirdiği sunumla katılımcılara proje hakkında bilgiler verdi. Atık üretiminin engellenmesi, tek kullanımlık plastik malzemeler ve geri dönüşümü mümkün olmayan malzemelerin önlenmesine vurgu yapan Dr. Gültekin Güllü, “Sadece personelin değil bütün kampüsümüzün iş birliği içinde ve bireysel olarak üstüne düşeni yapacağına inanıyorum. Daha temiz ve daha verimli geri dönüşümler için yeni sistemlerimizde ayrı atık kutularımız bulunacak. Bunu Akka Çevre ile birlikte daha mümkün hale getireceğiz” dedi.

“Atılan adımlarda Anadolu Üniversitesi ile birlikte hareket edeceğiz”

Akka Çevre Atık Yönetimi İşletme Sorumlusu Uğur Çakmak ise, işletme olarak atıkların kaynağında ayrı toplanması, kaynakların gereksiz kullanımını önlemek ve çevre kirliliğinin önüne geçmek adına atılan adımlarda Anadolu Üniversitesi ile birlikte hareket edeceklerini söyledi. Çakmak, geri kazandırılan atıkların sürdürülebilirliğe ve çevre ekonomisine katkıda bulunacağına da vurgu yaptı.

Bilgilendirmelerin ardından katılımcılardan gelen soruların yanıtlamasıyla toplantı sonra erdi.