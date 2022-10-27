Anadolu Üniversitesi’nde Öğrenci Kulüpleri Şenliği coşkusu

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Şenliği’nde 51 öğrenci kulübünün yanı sıra TÖMER, Uluslararası İlişkiler Birimi, Halkbilim Araştırmaları Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Mediko Sosyal Merkezi, Kariyer Merkezi ve Tazelenme Üniversitesi açtıkları stantlarla faaliyetlerini öğrencilere tanıttılar.

Müzik Kulübü akustik müzik dinletisi, Geleneksel Türk Okçuluğu Gösterisi, Sirk Sanatları Kulübü gösterisi ve Karaoke partisi gibi etkinlikler de şenlikte yer aldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte gün boyunca aşure, tulumba tatlısı, çay-kahve ikramı da yapılırken bilim, kültür-sanat, spor vb. pek çok alanda faaliyet gösteren kulüpler çok sayıda renkli etkinliğe de imza attı.

Rektör Prof. Dr. Erdal: “Öğrencilerimiz kampüse olan özlemini bu etkinliklerle gideriyor”

Gün boyu devam eden şenlikte Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Fatih Temizel, Prof. Dr. Ali Resul Usul, Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin ve Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ethem Esen kulüp stantlarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Kulüplerin yeni dönem faaliyetleri ile ilgili bilgi alan ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Rektör Erdal, düzenlenen bu gibi etkinliklerle kampüsün bir şenlik havasına büründüğünü belirterek “Öğrencilerimizin okulu özlediklerini görüyoruz. Dolayısıyla biz de bu özlemlerini giderebilmek adına güzel bir şenlik planladık. Öğrencilerimizde de büyük bir heyecan görüyorum. Bilim, kültür, sanat ve sporla dolu güzel ve canlı bir dönem geçireceğimize inanıyorum. Bu tür etkinlikler önümüzdeki zamanlarda da artarak devam edecek.” dedi.