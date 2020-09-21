Anadolu Üniversitesinde ilk yardım VR ile öğretiliyor
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, YENİ TEKNOLOJİLERİN FARKLI ALANLARDA KULLANIMLARINA YÖNELİK GELİŞTİRİLEN FARKLI PROJELERİYLE BİLİME KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYOR.
Anadolu Üniversitesi, yeni teknolojilerin farklı alanlarda kullanımına yönelik geliştirilen farklı projeleriyle bilime katkı sunmaya devam ediyor.
Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sağlık Programları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan Kuş’un yürütücülüğünü yaptığı projeyle, yeni teknolojilerin farklı alanlarda kullanımına yönelik çalışmalar sürüyor. İki aşamalı ve iki farklı proje olarak hazırlanan çalışmanın ilk aşamasında üniversite personeline uygulanan anketle ilk yardım ihtiyacı belirlenerek, personele yönelik teorik ve VR üzerinden uygulamalı eğitim verildi. Projede, Doç. Dr. M. Recep Okur, Doç. Dr. İlker Usta, Öğretim Görevlisi Ö. Koray Yaylacı ve Öğretim Görevlisi Serap Uğur, araştırmacı olarak görev aldı.
Projenin ilk aşamasında, temel ilk yardım bilgilerinden hava yolu tıkanmalarına yönelik verilen teorik eğitim sonrası VR gözlüklerle yapılan uygulamalara yönelik katılımcı görüşleri toplandı. Projenin sonuçları doğrultusunda hazırlanan ikinci projede ise katılımcı görüşleri ile belirlenen senaryolar ve senaryolara entegre edilen etkileşimlerle ilk yardım eğitimine yönelik yeni bir VR uygulama geliştiriliyor. Bu uygulama, Türkiye’ye özgü senaryoları ve VR etkileşimleri ile ihtiyaç duyan herkese en temel ilk yardım müdahaleleri hakkında bilgi vermenin yanında, gerçekçi uygulama yapma imkanını da sunmuş olacak.
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