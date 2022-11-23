Anadolu Üniversitesi’nde İKAF’23 Hazırlık Çalıştayı gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde 1-2 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük kariyer fuarı “İç Anadolu Kariyer Fuarı” (İKAF’23) Hazırlık Çalıştayı Vali Erol Ayyıldız ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın başkanlığında Anadolu Üniversitesi Senato Odası’nda gerçekleştirildi.

İKAF’23 hazırlıkları çerçevesinde paydaş üniversite ve illerin koordinasyonunu artırmak ve fuarın daha verimli geçmesini sağlamak için çalıştay düzenlendi.

Vali Ayyıldız: “İKAF’23 kariyer yolculuğunun başındaki gençler için çok önemli”

Gençlerle yan yana olmanın, geleceğe umutla bakmanın, gençlerin gelecek için kaygılarını ümide çevirmenin önemine değinen Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız konuşmasının devamında; “Bu kaygıları gelecek odaklı kariyer planlamalarında doğru bir şekilde anlayıp bir fırsat noktasına dönüştürmek için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatılan bu girişimi çok kıymetli buluyorum. Bu girişim kariyer yolculuğunun başındaki gençlerin önemli fırsatlar ile karşılaşmasına zemin hazırlamaktadır. İşveren ile öğrenci arasındaki fiziki ve psikolojik mesafeyi ortadan kaldıran fuarlar ile gençlerin, işverenlerle birebir temas kurmasına fırsat sağlanırken; fuarlarda düzenlenecek iş ve staj mülakatları, örnek olay çalışmaları, bilgilendirme toplantıları ve atölye çalışmaları ile gençlerin, eğitimden profesyonel hayata geçişlerini desteklemek ve onları fırsat eşitliği temelinde istihdam imkânları ile buluşturmak ülkemiz için son derece önemlidir.” şeklinde konuştu.

Rektör Erdal: “Bu seneki en büyük fuar İKAF’23 olacak”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ise çalıştayın açılışında İKAF’23’ün sağlayacağı olanak ve avantajların altını çizerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) tarafından gerçekleştirilen bölgesel kariyer fuarları toplantısı için bir aradayız. Bu sene Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde 1-2 Mart 2023 tarihlerinde İKAF’23’ü düzenleyeceğiz. 11 ilimizden 20 üniversitemizi Eskişehir’de ağırlıyor olacağız. Öğrencilerimizle birlikte şirketlerimizle birlikte umuyorum ki hepimiz için başarılı, verimli bir fuar olacak. Biliyorsunuz CBİKO üç senedir hem yurt içinde hem de yurt dışında fuarlar düzenliyor ‘Yetenek her yerde’ teması ile yola çıktılar. Bütün gençlerimizin yeteneklerinin keşfedilmesine ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bu fuar çerçevesinde İstanbul ve Ankara dışındaki bütün illerimiz ve bu illerdeki üniversitelerimizde fuarın kapsamı içerisine alındı. Bu seneki en büyük fuar İKAF’23 olacak."

“Sizlerin desteğiyle bu fuar başarıya ulaşacaktır”

Açılış konuşmalarının ardından Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi (ANAKARİYER) Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli, İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF’23) için Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan çalışmaları ayrıntılı bir şekilde katılımcılarla paylaştı. Doç. Dr. Tekeli’nin sunumunun ardından katılımcılar karşılıklı görüş ve önerilerini sundu. Hazırlık Çalıştayı’nda İKAF’23 tanıtımının yanı sıra İKAF’23 Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı, Paydaş Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı ile Çalıştay Öneri ve Kararları gibi başlıklarda çeşitli oturumlar düzenlendi.

50 bin öğrenci ve 400’e yakın firma kariyer fuarında yerini alacak

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Fuara 400’e yakın firma, kurum ve kuruluşun stant açarak katılacağı ve 50 bin öğrencinin fuarı ziyaret edeceği öngörülüyor. Öte yandan Fuar kapsamında firma, kurum ve kuruluşlar stant açarak kendilerini tanıtma, iş ve staj başvuruları alma ve mülakat yapma imkânları elde ederken öğrencilerimiz ise iş ve staj imkânlarının yanı sıra düzenlenecek söyleşiler, eğitimler, atölye çalışmaları ve örnek olay incelemeleri ile sektör öğrenci buluşmalarından faydalanabilecekler. Fuara katılacak olan öğrenciler ve mezunlar öncelikle henüz üye olmamışlarsa Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin öğrenci ve mezunların nitelikli istihdamına katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği ’Yetenek Kapısı’na yetenekkapisi.org linkinden üye olmaları gerekiyor. İlgililer, İKAF’23 ile ilgili detaylı tüm bilgileri sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek.

Çalıştaya paydaş üniversitelerin rektörleri, rektör yardımcıları, kariyer merkezi müdürleri, ticaret ve sanayi odası başkanları ve İŞKUR il müdürleri katıldı.