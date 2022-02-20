Anadolu Üniversitesi’nde ’Eğitimde Biz Bize’ seminerleri başladı

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2021-2022 Bahar Dönemi Seminerleri, ’Sosyal Medyada Kişiliğini Korumak’ semineriyle başladı.

Bahar dönemi seminerleri kapsamında gerçekleştirilen ’Eğitimde Biz Bize’ seminerlerinin ilki ’Sosyal Medyada Kişiliğini Korumak’ başlığıyla Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı tarafından gerçekleştirildi. Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’ndaki seminere çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

“Post-truth dönemi insanların aklıyla değil duygularıyla hareket ettiği dönemdir”

’Eğitimde Biz Bize’ seminerinin açılış konuşmasını ve ilk semineri gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı verdiği seminerde sosyal medya ve Post-truth ilişkisine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sosyal medyada kişiliğin korunmasını anlatırken önce bilmeniz gereken bir arka fon var. Yaşadığımız dünyanın ne olduğunu öncelikle anlamamız lazım. Bu dönem nedir diye baktığımızda karşımıza çıkan hakikat sonrası yani Post-truth dönemidir. Çoğu çıkan yalan bilgilerin kaynağı nereden geliyor diye bakarsak aslında içinde yaşadığımız dönemin ruhundan geldiğini göreceğiz. Bir başka ifadeyle birileri içinden ne isterse onu yayıyor ve bizler de inanıyoruz. Değerler, bizim için en önemli şeylerden birisidir. Bunları kaybetmememiz gerekir. Mümkün olduğu kadar özgün durmaya çalışın. Değişmeden, kişilerin etkisinde kalmadan kendi kimliğinizi koruyun. Öte yandan bağlar dediğimiz şey çok önemli. Kimlerle arkadaşlık kurduğumuz çok önemli. Etrafınızdakilere rol model olun. Son olarak da iletişiminizi sabit kılın, her gün çevrenizdekilerle konuşmayı ihmal etmeyin."

Bir sonraki seminer ’Metaverse: Ayrı Dünyalar’ 24 Şubat’ta

Sosyal medyada oluşan dinamiklik ve beraberinde gelen korkulardan da bahsedildiği seminer soru cevap kısmı ile sona erdi. ’Eğitimde Biz Bize’ seminerleri ’Metaverse: Ayrı Dünyalar’ başlığıyla ve Doç. Dr. Levent Şahin’in sunumuyla 24 Şubat Perşembe günü devam edecek. Haziran ayının sonuna kadar sürecek olan seminer dizisinde farklı konular her ay alanında uzman kişiler tarafından ele alınarak genel olarak Anadolu Üniversitesi ve özelde ise Eğitim Fakültesi’nin akademik bilgi birikimi ilgililerin yanı sıra küresel ölçekteki paydaşlarla da paylaşılacak.