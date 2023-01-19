Anadolu Üniversitesinde “Dijital Dayanıklılık Paneli” gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Valiliği ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce “Dijital Dayanıklılık” paneli gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) koordinatörlüğünde, Eskişehir Valiliği ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliğince “Dijital Dayanıklılık” paneli düzenlendi. Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’nin yer aldığı programın moderatörlüğünü SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Yusuf Şahin yürüttü.

“Çevremizdeki insanlara göre şekilleniyoruz”

Panelde gerçekleştirdiği konuşmasında insanın maruz kaldığı durumları içselleştirdiğini ve ona göre şekil aldığını belirten Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, konuyla alakalı olarak sözlerine şöyle devam etti:

“Kariyer seminerlerinde, kişinin en çok görüştüğü 5 kişinin ortalaması olduğu yönünde bir varsayım dile getiriliyor. Gerçekten de 5 üzgün insanla beraber olursanız, bir süre sonra olaylara karşı bakış açınızın değiştiğini göreceksiniz. Fakat hayata pozitif bakanlarla beraber olursanız veya başarılı insanlarla beraber olursanız, size de bunun yansıdığını göreceksiniz. Bize üniversite sürecinde hocalarımız sürekli biyografi kitabı okumamız yönünde tavsiyede bulunurdu. Şu anda sosyal medya bizi bir şeylere maruz bırakıyor ve yapay zekâ destekli olarak takibe aldığınız kişilerin ve fikirlerin benzerlerini önermeye başlıyor. Bu durum ise ciddi bir manipülasyona sebep oluyor ve sizi istediği yöne götürüyor.”

“Dijital dayanıklılık kavramının çocuk ve ergenlerde geliştirilmesi amaçlanmıştır”

Panelin açılış konuşmasını yapan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, “Dijital bir dünyada teknoloji kullanımıyla iç içe yaşam süren çocuklarımızı ve gençlerimizi, dijital olarak dirençli olmaları için desteklemek okulların en temel görevlerinden birisidir. Yapılan çalışmalar; dayanıklılığı daha önceki eğitim sistemlerimizde duygusal dayanıklılık, davranışsal dayanıklılık, psikolojik sağlamlık, akademik dayanıklılık gibi alanlara özgü bir biçimde Millî Eğitim Bakanlığı olarak ele alırken bugün buna yeni bir kavram daha ekledik. Bu da dijital dayanıklılık oldu. İçinde bulunduğumuz dijital çağda, çocuk ve ergenlerin dijital ortamlarda dirençli olmaları için eğitmeye odaklanmak ve bu konularda ebeveynleri desteklemek önem kazanmaktadır” şeklinde konuştu.

“Sosyal medya insanın hormonlarıyla oynuyor"

Sosyal medya kullanımıyla ilgili araştırmalardan bahseden SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Şahin, “Dijital değişime harcanan zamanı, değişimin getireceği fırsatlara ve tehditleri önceden yok edebilme adına harcamak çok daha önemlidir. Ayrıca sosyal medya kullanımı sırasındaki duygu durumumuzun değişimine ilişkin sosyal medya platformlarının endorfin başta olmak üzere oksitosin ve serotonin gibi dopamin özellikli hormonları tetikleyici rol aldığını gösteren birçok araştırma var. Bu hormonlar aslında bizim yaşamımızı düzenleyen, sosyal ilişkilerimizde başat olan hormonlardır. Sosyal medya gerçekten de bunlarla oynuyor” dedi.

Panelde görüşlerini dile getiren Erem Şentürk de, “Sosyal medyada beğenilme meselesi bizim gibi toplumlarda çok daha etkilidir. Şu an insanlar ten renginden, tavırlarına kadar birbirlerine benzemeye çalışıyorlar. Bu durum insanları sadece mutsuz etmekle kalmıyor aynı zamanda verimliliği de düşüyor. Bunların hepsi, sosyal medyanın hız ve haza dayalı yüksek seviyelerde kullanımından oluşuyor” dedi.

Etkinliğin sonunda panelistlere teşekkür belgeleri ve hediyeleri takdim edilerek toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.