Anadolu Üniversitesi’nde devam eden Fuaye Konserleri’nin altıncısı gerçekleşti

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri ve öğrencilerinin bir araya gelerek hazırladığı Fuaye Konserleri dizisi, düzenlenen altıncı dinleti ile devam etti.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrenci ve öğretim elemanlarının katılımıyla altıncısı gerçekleşen dinletide; Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı’nda konuk öğretim elemanı olarak dersler veren Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi, viyolonsel sanatçısı Doç. Sinan Dizmen ile oda müziği öğrencileri Defne Ekmekçi, Ceren Ordu ve Eylül Karabulut birlikte Beethoven’in Op.1 No.3 do minör piyanolu üçlüsünün ikinci bölümünü; Sezin Deniz Akgün, Berkin Bayrak, Zehra Özyazgan ve Zeynep Özyazgan’dan oluşan dörtlüyle ise, Verdi’nin mi minör yaylı dörtlüsünün ilk bölümünü seslendirdiler.