banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi

Anadolu Üniversitesi’nde Akademik Başarı Ödülleri sahiplerini buluyor

“Anadolu Üniversitesi 2020 Makale Performans, Akademik Başarı ve Akademik Üstün Başarı Ödülleri” gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

ESKİŞEHİR 18.10.2021, 11:57
Anadolu Üniversitesi’nde Akademik Başarı Ödülleri sahiplerini buluyor

“Anadolu Üniversitesi 2020 Makale Performans, Akademik Başarı ve Akademik Üstün Başarı Ödülleri” gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

Yeni akademik yılın açılmasının ardından geçtiğimiz yıl akademik performanslarıyla başarı elde eden öğretim üyelerine, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile Anadolu Üniversitesi Senato üyelerinin katılacağı törende ödülleri takdim edilecek.

Yunus Emre Kampüsü, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde 19 Ekim Salı günü saat 17.00’da düzenlenecek törende, Makale Performans, Akademik Başarı ve Akademik Üstün Başarı alanlarında toplamda 100 ödül verilecek. “Anadolu Üniversitesi 2020 Makale Performans, Akademik Başarı ve Akademik Üstün Başarı Ödülleri” Töreni Anadolu Üniversitesi YouTube (http://ana.do/2WR) kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2