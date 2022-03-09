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Anadolu Üniversitesi’nde 40 bilim kadınına ödül dağıtıldı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 2021 Yılı Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın Zirvesi Ödül Töreni’nde 6 kategoride 40 bilim kadınına ödülleri verildi.

ESKİŞEHİR 09.03.2022, 15:42
Anadolu Üniversitesi’nde 40 bilim kadınına ödül dağıtıldı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 2021 Yılı Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın Zirvesi Ödül Töreni’nde 6 kategoride 40 bilim kadınına ödülleri verildi.

Anadolu Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın Zirvesi Ödül Töreni 2021” düzenlendi. 2021 yılında Ar-Ge ve İnovasyon alanında çalışmalar gerçekleştiren kadın akademisyen ve araştırmacılara ödülleri Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın katılımlarıyla gerçekleşen törende takdim edildi. Ödüller “Ulusal Ar-Ge Projesi”, “Uluslararası Ar-Ge Projesi”, “Fikri ve Sınai Haklar”, “Üniversite Sanayi İş Birliği Projesi”, “Girişimcilik”, “Proje Tabanlı Staj ve Akademik Danışmanlık Faaliyetleri” alanlarında verildi. Etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Ali Resul Usul, Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKAUM) Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur Taşdemir ve AKAUM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye Özenbaş Boydağ’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen katılım gösterdi.

Rektör Erdal: “Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün önemine vurgu yaparak sözlerine başlayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, konuşmasında Anadolu Üniversitesinin kadınlara verdiği değerden ve kadınlar ile ilgili yaptığı çalışmalardan bahsetti. Prof. Dr. Fuat Erdal sözlerine şu şekilde devam etti:

“Varlıkları ile hayatın her alanında insanlığın ortak refahı için değer üreten tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın Zirvesi Ödülleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde geçen yıl başlattığımız ve Üniversitemiz adına gelenekselleşmesini arzu ettiğimiz bir etkinlik. Bu yıl poster sunumlarıyla da zenginleşen etkinliğimizin geleceğimize ilham verecek bilim kadınlarımıza motivasyon sağlayarak kadınların yükseköğretimdeki varlığını güçlendireceğine inanıyorum. Ar-Ge ve İnovasyon alanında bilim kadınlarımızın ürettiği çalışmalara ihtiyacımız var çünkü dünyanın kadın bakış açısından yorumlanması, bilimden sanata, spordan siyasete ve iş dünyasına kadar toplumsal kazanımlarımızın, refah ve mutluluğumuz ve geleceğe güvenle bakmamızın teminatıdır. Etkinliğimizin bu alanda yürüteceğimiz çalışmalara meşale olmasını ve kadınlarımızın yolunu aydınlatmasını diliyorum.”

“Merkezimiz bünyesinde, bilimsel projelerimiz başta olmak üzere panel, seminer, sergi ve etkinlikler düzenliyoruz”

AKAUM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye Özenbaş Boydağ ise etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmasında şunları söyledi:

“Merkezimiz bünyesinde, bilimsel projelerimiz başta olmak üzere panel, seminer, sergi ve etkinlikler düzenliyoruz. Pandemi döneminde etkinliklerimizi çevrim içi ortamda daha geniş katılımlar ile devam ettirdik. Bu dönemde, Merkezimiz öncülüğünde Üniversitemizin tüm paydaşları ile beraber kadına yönelik her türlü ayrımcılığa karşı toplumsal farkındalığı arttırmak için çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyor ve 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyorum.”

Ulusal ve uluslararası Ar-Ge projelerinde yürütücülük yapan ve çalışan kadın akademisyenler ödüllerini aldılar

Toplam 6 kategoride 40 bilim kadınına ödülleri Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Ali Resul Usul ve AKAUM Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur Taşdemir tarafından takdim edildi. “Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın Zirvesi Ödül Töreni 2021” kapsamında ödül alan isimler; Prof. Dr. Ayşe Tansu Koparal, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Evrim Genç Kumtepe, Prof. Dr. Gülmira Özek, Prof. Dr. Halise Pelin Karasu, Prof. Dr. Hatice Zümrüt Tonu, Prof. Dr. Leyla Yurttaş, Prof. Dr. Meral Güven, Prof. Dr. Özlem Diken, Prof. Dr. Semra Günay Aktaş, Prof. Dr. Sezgin Vuran, Prof. Dr. Tuba Çengelci Köse, Doç. Dr. Begüm Nurpelin Sağlık, Doç. Dr. Belgin Sever, Doç. Dr. Elif Çimşir, Doç. Dr. Güzin Karasu, Doç. Dr. Meltem Özten Anay, Doç. Dr. Serpil Koçdar, Doç. Dr. Sibel Çelik Norman, Doç. Dr. Sunagül Sani Bozkurt, Doç. Dr. Ulviye Avar Çevik, Doç. Dr. Zehranur Kaya,Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yaşlı, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Karanfil, Dr. Öğr. Üyesi Gülden Bozkuş Genç, Dr. Öğr. Üyesi Hülya Tuba Kıyan, Dr. Öğr. Üyesi Meral Ceylan Çapar, Dr. Öğr. Üyesi Meryem Geçimli, Arş. Gör. Dr. Aylin Öztürk, Arş. Gör. Dr. Sema Ekincek, Öğr. Gör. Dilek Şenocak, Öğr. Gör. Gökçen Abalı, Öğr. Gör. Hülya Düzenli, Öğr. Gör. Rabia Taş, Öğr. Gör. Sevgi Elibol, Banu Gültekin, Melek Tekgöz, Pervin Soyer, Yeliz Erkoç Kök oldu.

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