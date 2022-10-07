Anadolu Üniversitesi’nde 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Konseri gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası (ASO) tarafından düzenlenen “Açılış Konseri” Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu’nda (AKM) gerçekleştirildi.

Konsere, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Lilian Tonella Tüzün, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda müziksever katılım gösterdi.

“Bugün gençlerimiz ile usta müzisyenlerimiz birlikte sahne aldılar”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Senfoni Orkestrası’nın Açılış Konserinde şunları söyledi;

“ASO’nun güzel bir performansıyla 2022-2023 güz dönemi açılışını yaptık. Viyana’da bir konseri izler gibi, New York’ta bir müzikali dinler gibi hissettim, hissettik. Bugünü ayrıca özel kılan şey genç müzisyenlerimiz ile usta müzisyenlerimizin birlikte sahne almaları oldu. Ayrıca üniversitemizde başlatmış olduğumuz sıfır atık projesini de uygulamaya başladık. Gelecek nesillere daha güzel bir gelecek bırakmak için sayfalarca broşür, kitap basmak yerine elektronik sisteme geçtik. Biliyoruz ki sanatçılarımız çok güzel çiçeklere layıktır ama artık biz ne çiçek koparmak ne de ağaç kesmek istiyoruz. Onlara sevgimizi ve minnettarlığımızı göstermek için biz fidan bağışında bulunduk.”

Müzikseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılaşılan konserde Orkestra Şefi Öğr. Gör. Murat Göktaş’ın önderliğinde ve Doç. F. Eren Yahşi’nin (Piyano) solist olduğu konserde Wolfgang Amadeus Mozart’tan “Figaro’nun Düğünü Uvertürü KV 492”, Ludwig van Beethoven’dan “Piyano Konçertosu No.3, Do minör, Op.37, Allegro con brio, Largo ve Rando”, Joseph Haydn’dan “Senfoni No.104, Re Majör, Hob.1:104 ‘Londra’, Adagio-Allegro, Andante, Menuetto-Trio ve Finale: Spiritoso” adlı eserler seslendirildi.

Müzikseverler tarafından yoğun ilgiyle takip edilen konser, Rektör Erdal’ın sanatçılara teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.