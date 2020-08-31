Anadolu Üniversitesi yeni öğrencilerini kayıt sürecinde de yalnız bırakmıyor

Anadolu Üniversitesi, pandemi koşulları kapsamında aldığı tedbirleri 2020 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan kayıt süreci için de titizlikle uygulamaya devam ediyor.

Bu kapsamda 31 Ağustos - 6 Eylül tarihleri süresince online kayıtın yanı sıra, yerleştikleri üniversitelere bizzat gelerek kayıt yaptıracak öğrenciler ve aileleri için şehirlerarası otobüs terminali ve tren istasyonunda masa oluşturacak olan Anadolu Üniversitesi, kayıt yaptıracak öğrencilere servis hizmeti de sunacak.

Şehirlerarası otobüs terminali ve tren istasyonunda oluşturulan masalarda YKS sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi’ne yerleşen öğrencileri karşılayacak olan Anadolu Üniversitesi yetkilileri, öğrencilere bilgilendirmelerde bulunarak rehberlik hizmeti verecek. Ayrıca Anadolu Üniversitesi’ne ait araçlarla pandemi koşullarına uygun tedbirlerin alındığı servis hizmetiyle de öğrenciler ve aileleri güven içerisinde kayıt süreçlerini tamamlayabilecek.