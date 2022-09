Anadolu Üniversitesi uluslararası öğrencilerini yalnız bırakmıyor

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından yürütülen "Ev Arkadaşlığı" uygulaması ile değişim programlarıyla gelen öğrenciler, güvenli ve ucuz barınma imkanına sahip oluyor.

Anadolu Üniversitesi, 2012 yılından beri değişim programlarıyla gelen binlerce uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptı. Üniversiteye gelen öğrenciler Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından yürütülen "Ev Arkadaşlığı" uygulaması ile barınma ihtiyacını ucuz ve güvenli olarak çözme fırsatı buldu. Uygulama çerçevesinde değişim öğrencileri, ev arkadaşlığı için başvuruda bulunan Anadolu Üniversitesi öğrencileri ile eşleştirilerek barınma konusunda rahatça çözüm buluyor. Ayrıca değişim öğrencilerine atanan rehber öğrenciler sayesinde, üniversiteye ve kente daha hızlı uyum sağlanması amaçlanıyor.

“Öğrencilerimiz güvenli ve ucuz barınma imkanına sahip olmaktadır”

Konu hakkında Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, “Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından yürütülen ‘Ev Arkadaşlığı’ uygulaması, 2012 yılından beri değişim programlarıyla üniversitemize gelen binin üzerinde öğrenciye hareketlilikleri boyunca yararlanabilecekleri güvenli bir barınma çözümü sunmuştur. Değişim öğrencileri talep etmeleri durumunda ev arkadaşlığı için başvuruda bulunmuş Anadolu Üniversitesi öğrencileri ile eşleştirilmektedir. Eşleştirmeler öğrencilerin hareketlilik başlama tarihlerinden üç hafta öncesinde ilan edilmektedir. Öğrencilerin ev giderlerine ortak oldukları bu uygulama sayesinde öğrencilerimiz güvenli ve ucuz barınma imkanına sahip olmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“Öğrencilere, Anadolu Üniversitesi öğrencisi olan bir rehber öğrenci atanmaktadır”

Ayrıca aynı açıklamanın devamında ise, değişim öğrencilerinin, üniversiteye ve kente kolayca uyum sağlayabilmesi için yapılan çalışmalardan da bahsedilerek, “Ayrıca ev arkadaşlığı uygulamasından faydalanmak istemeyen değişim öğrencilerimize talep etmeleri durumunda rehber öğrencilerimiz ya da ESN Anadolu tarafından gereken yardım sağlanmaktadır. Değişim programları ile üniversitemize gelen her öğrenciye ofisimiz tarafından Anadolu Üniversitesi öğrencisi olan bir rehber öğrenci atanmaktadır. Rehber öğrencilerimiz değişim öğrencilerimiz gelmeden onlarla iletişime geçip tüm süreç boyunca onlara destek olmaktadır. Bu sayede değişim öğrencilerimiz kısa sürede üniversitemize ve şehir yaşamına adapte olmaktadır. Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi her dönemin başında tüm gelen değişim öğrencilerine oryantasyon haftası etkinlikleri düzenlemektedir. Bilgilendirme toplantıları, welcome kahvaltısı, welcome akşam yemeği ve Eskişehir şehir gezisi gerçekleştirilen etkinlikler arasındadır. Her birimden en az iki bölüm koordinatörü değişim öğrencilerimize akademik konularda destek sunmaktadır” diye belirtildi.