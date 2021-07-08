Anadolu Üniversitesi TÜBİTAK 1002 projesine kabul edildi

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı’nda doktora öğrencisi olan Arş. Gör. Okan Yetişensoy’un doktora tezi kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) sunulan “Sosyal Bilgiler Eğitiminde Bir Yapay Zekâ Uygulaması Örneği Olarak Chatbotların Kullanımı” adlı projesi, TÜBİTAK’ın “1002-Hızlı Destek Programı” kapsamında kabul edildi.

Yetişensoy’un yürüteceği projenin danışmanlığını ise aynı zamanda doktora tez danışmanlığını da yürüten Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hıdır Karaduman üstlenecek. Öte yandan, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin ve Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Çengelci Köse gibi iki önemli isim de projede danışman olarak yer alacak. Proje kapsamında, ülkemizde öğrenme-öğretme süreçleri içerisinde yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı üzerine gerçekleştirilen çalışmaların yetersizliğine değinen Arş. Gör. Yetişensoy şunları dile getirdi: “Algoritma temelli yapay zekâ sistemleri olan chatbotlar dünyada dil eğitimi, bilgisayar bilimleri gibi alanlarda sıklıkla kullanılıyor. Özellikle yurt dışı alan yazınında chatbotların öğrenme-öğretme süreçleri içerisindeki olumlu etkilerine işaret eden pek çok çalışma var. Sosyal bilgiler eğitimi alanında ilklerden biri olacak bu proje ile bu farkındalığı sağlamak ve ilgili teknolojinin kullanımını teşvik etmek istiyoruz.”

Proje ile TÜBİTAK’ın çağrı planlamalarında sıklıkla yer verdiği ve öncelikli alan olarak değerlendirdiği “Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi” alanının eğitim boyutuna katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Arş. Gör. Yetişensoy, proje ekibine, üniversite ile fakülte yönetimine ve chatbotların geliştirilmesi aşamasında gönüllü olarak destek veren Mindbehind ekibine teşekkürlerini iletti.