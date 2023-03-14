Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinden 100’üncü yıla özel sayı

Cumhuriyetin ilanının 100’üncü yılı dolayısıyla Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlanan ve yayınlanan Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi bünyesinde “Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılında Sosyal Bilimler Özel Sayısı” çıkartılacak. Bu özel sayıda sosyal bilimlere konu olan tüm olgu, olay ve süreçleri cumhuriyetin 100’üncü yılı bağlamında ele alan çalışmalar değerlendirilecek.

Çıkarılacak özel sayı çerçevesinde 100’üncü yıl özel sayısı için gönderilecek makalelerin derginin yazım kurallarına uygun biçimde DergiPark platformu üzerinden yüklenmesi gerekiyor. Sisteme yüklenecek kapak dosyasında mutlaka çalışmanın “100. Yıl Özel Sayısı” kapsamında bir başvuru olduğunun belirtilmesi de gerekli olan bir diğer noktayı oluşturuyor. Doç. Dr. Hakan Altınpulluk, Doç. Dr. Murat Burgaç, Doç. Dr. Temmuz Gönç Şavran, Doç. Dr. F. Zeynep Özata öğretim üyeleri de özel sayının editörleri arasında yer alıyor.

Özet gönderimi için son tarih 7 Nisan 2023

Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılması gereken özel sayı makalelerinin özet gönderimi için son tarih ise 7 Nisan 2023 olarak belirlendi. Özetlerin en fazla 500 kelimeyi aşmayacak şekilde [email protected] adresine gönderilmesi gerekiyor. Editöryal kadro tarafından ön değerlendirme özetler üzerinden yapılacak olup özet olarak kabul edilen makalelerin sisteme yüklenmesi talep edilecek. Özetlerin değerlendirme sonuçlarının ilanı 10 Nisan 2023, tam metin gönderimi için son tarih 31 Mayıs 2023, makalelerin yayın tarihi ise Ağustos 2023 olarak belirlendi. “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Sosyal Bilimler Özel Sayısı” için ayrıntılı bilgiye dergipark.org.tr/tr/pub/ausbd/writing-rules adresinden erişim sağlanabiliyor.