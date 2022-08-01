Anadolu Üniversitesi SODİGEM, dijital güvenliği tüm boyutlarıyla inceliyor

Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı sağlamaya devam ediyor.

SODİGEM’in temel amacı, sosyal medya ve dijital güvenlik alanlarında eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmek ve bu amaç doğrultusunda da çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan bireyin bilinçli bir şekilde dijital dünyada yer almalarını sağlayacak öğrenme alanlarını ve materyallerini çeşitlendirmek, geliştirmek ve planlamak olarak biliniyor.

“Eğitim, uygulama ve araştırma odaklı çalışmalar gerçekleştiriliyor”

Merkez, sosyal medya ve dijital güvenlik konularında bilimsel araştırma, inceleme, değerlendirme ve projeler yaparak dijital güvenlik uygulamalarını geliştiriyor, bu uygulamaları kamuoyunun kullanımına sunuyor. Ayrıca sosyal medya ve dijital güvenlikle ilgili eğitimler düzenleyen SODİGEM, kendi kaynağını kendi üreten bir birim olmanın yanı sıra başarılı ve özverili çalışmalarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Bunların başında editörlüğünü SODİGEM müdürü Doç. Dr. Y. Levent Şahin’in yaptığı, Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği aracılığıyla, 2022-2023 öğretim yılı içerisinde okullara dağıtılması planlanan “Dijital Okuryazarlık ve Sosyal Medya” ile “Dijital Güvenlik” isimli iki kitap, 10 broşür ve eğitim videoları yer alıyor.

“Projelerden hayata geçirilen uygulamalar”

SODİGEM aynı zamanda çalışma alanlarıyla ilgili TÜBİTAK, BAP, Avrupa Birliği, BEBKA ve diğer ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle de pek çok projeyi hayata geçiriyor. SODİGEM çatısı altında 2021 yılında tamamlanan 2 TÜBİTAK ve 2 BAP projesi olmak üzere 4 araştırma projesi bulunuyor. 2022 yılında ise hali hazırda devam eden bir TÜBİTAK ve bir BAP projesi bulunuyor. Araştırma ve proje çıktılarından da hareketle, SODİGEM tarafından gerçekleştirilen 2 sanal gerçeklik uygulaması yer alıyor. Bunlar, sanal gerçeklik gözlüğüyle sanal ortamda oluşturulmuş “Sanal Mahkeme” ve eczacılık öğrencilerine yönelik staj yapabilecekleri sanal ortamda gerçekleştirilen “Sanal Eczane” uygulamaları olarak işlev görüyor.

“Araştırma makalelerinden ve eğitim seminerlerinden üstün başarı”

SODİGEM tarafından bir yıl içerisinde çeşitli konularda yayınlanan 8 araştırma makalesinden 3’ü yayınlandığı Social Science Citation İndex (SSCI)’de atıf sayısı bakımından da ilk çeyrekte yer aldı. Diğer makaleler ise Education Resources Information Center (ERIC) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) gibi alan indekslerinde çok fazla okuyucuya ulaştı. Bunun yanı sıra açık kaynaklı makale konularının çıktıları, çeşitli kurum ve kuruluşlarca takip edilerek mevcut durumdaki sorunlara çözümler getirmek için teşvik niteliği kazandırdı. Aynı zamanda eğitim fakülteleri, üniversiteler, belediyeler, il milli eğitim müdürlükleri ve liselerle iş birlikleri aracılığıyla yürütülen 20’nin üzerinde eğitim seminerleri 8 binin üzerinde katılımcı ile gerçekleştirildi. Sosyal medya hesaplarını aktif ve etkin kullanan SODİGEM, 15 eğitici animasyon ve 250’den fazla paylaşım ile her yaştan bireye, sosyal medyayı bilinçli kullanmanın önemini aşılamayı amaçlıyor.