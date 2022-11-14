Anadolu Üniversitesi SDSN üyesi oldu

Anadolu Üniversitesi Sustainable Development Solutions Network (SDSN) üyeleri arasında yerini aldı.

Birleşmiş Milletler’in küresel girişimi Sustainable Development Solutions Network (Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı-SDSN), Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının ve Paris İklim Anlaşması’nın uygulanması da dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma için pratik çözümleri teşvik etmek için küresel bir bilimsel ve teknolojik uzmanlık ağı olarak tanımlanıyor.

Küresel ağın yanı sıra ulusal ağlar da içeren bu ağın bir üyesi olmak için alan uzmanlığı, yetkinlik, vizyon ve misyon gibi pek çok kurumsal yetkinliğin açıklandığı detaylı bir başvuru gerçekleştirilmesi ve bu başvurunun SDSN Network Strategy Council tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Anadolu Üniversitesi, söz konusu değerlendirme sürecini başarıyla geçerek Sustainable Development Solutions Network - SDSN ağının ve SDSN Türkiye Ulusal Ağının bir üyesi olmaya hak kazandı. Üniversitemiz İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon ve ARİNKOM TTO personeli Öğr. Gör. Rabia Taş, Üniversitemiz adına ağ faaliyetlerinin irtibat kişisi olarak temsilcilik ve koordinasyon görevini yürütecek. Üniversite, sürdürülebilir kalkınma amaçları ile ilişkili alanlarda eğitim, farkındalık, iş birlikleri ve çözüm girişimleri konularında faaliyet gösterecek bu ağın bir parçası olarak yeni iş birlikleri ve fırsatlar için önemli bir gelişmeye imza attı ve uluslararası ağda Türkiye’yi temsil eden 29 kurumdan biri oldu.