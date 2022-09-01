Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal’dan 2 Eylül mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 2 Eylül Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Eskişehir halkının gösterdiği bağımsızlık mücadelesinden bahseden Rektör Erdal, “Anadolu’nun incisi Eskişehir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılını büyük bir heyecan ve gururla karşılıyoruz. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’da büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı bağımsızlık ateşi kısa zamanda tüm yurdu kuşatmış, Eskişehir halkı da bağımsızlık mücadelesinin ilk gününden itibaren büyük fedakarlıklar göstererek bu kutlu mücadelenin en ön saflarında yerini almıştır. 30 Ağustos’ta tüm mazlum milletlere örnek olacak görkemli bir zaferle taçlandırılan Kurtuluş Savaşımız ile aziz milletimiz bu toprakların bizlere ilelebet vatan olacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Eskişehir’in Kurtuluş Savaşı’ndaki kilit rolünü ve Eskişehir halkının gösterdiği kahramanlığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ’Askeri hareket icabı olarak ordumuz Eskişehir ve Eskişehir halkına bir fedakarlık yüklemek mecburiyetinde idi. Bu büyük millet için fedakarane bir hareket idi ve bu şehir halkı ona göğüs gerdi’ sözleri ile ifade etmiştir. Üç yıllık işgal, 2 Eylül 1922’de son bulmuş, Eskişehir halkı vatanperverliği temel ilke sayarak oldukça güç koşullarda kadın-erkek, genç-yaşlı demeksizin eşsiz bir destan yazmış ve harap edilmiş durumdaki Eskişehir’i yeniden inşa etmek için canla başla mücadelesini sürdürmüştür. Bu vesile ile 100 yıl önce bugün, ilelebet hürriyetine kavuşan Eskişehir’imizin kurtuluşunu canı gönülden kutluyor; başta Cumhuriyet’imizin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı İstiklal Savaşı’mızın bütün şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.