banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022

Anadolu Üniversitesi Plaj Hentbol Kadın Takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Anadolu Üniversitesi Plaj Hentbol Takımı, Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası’nı kazanarak, birinciliğini ilan etti.

ESKİŞEHİR 07.07.2022, 14:32
Anadolu Üniversitesi Plaj Hentbol Kadın Takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Anadolu Üniversitesi Plaj Hentbol Takımı, Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası’nı kazanarak, birinciliğini ilan etti.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası sona erdi. Köyceğiz Belediyesi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun iş birliği, Köyceğiz Kaymakamlığının destekleriyle düzenlenen şampiyonanın final müsabakaları, Delta Plajı’nda yapıldı. Zorlu mücadeleler sonunda kadınlarda Anadolu Üniversitesi Plaj Hentbol Kadın Takımı büyük bir başarı göstererek Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonada Muğla Üniversitesi ikinci, Trakya Üniversitesi ise üçüncü sırayı aldı.

Şampiyonada dereceye giren takımların kupa ve madalyaları, düzenlenen törenle Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkan Vekili Serdar Eler ve protokol tarafından verildi.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu