Anadolu Üniversitesi Oryantiring sporcusu altın madalya ile döndü
TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU (TÜSF) TARAFINDAN SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN ÜNİLİG ORYANTİRİNG TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ BÜYÜK BAŞARI GÖSTERDİ.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Ünilig Oryantiring Türkiye Şampiyonasında Anadolu Üniversitesi öğrencisi büyük başarı gösterdi.
Şampiyonada Anadolu Üniversitesi üç madalya kazandı
31 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen TÜSF Ünilig Oryantiring Türkiye Şampiyonasında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Cenk Özgüler Orta Mesafe’de 46.25’lik derecesi ile altın madalya kazanarak Anadolu Üniversitesini gururlandırdı. Sürat etabında Türkiye beşincisi olan Cenk Özgüler genel klasmanda elde ettiği dereceler ile Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Cenk Özgüler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi Hami Emircan Aydın ve Talha Günday’dan oluşan Anadolu Üniversitesi Erkek Oryantiring Takımı ise 07.27.06’lık derecesi ile Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalya madalya kazanarak büyük başarı elde etti.