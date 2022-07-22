Anadolu Üniversitesi öncülüğünde Yazılıkaya’da arkeolojik kazılar 71 yıl sonra yeniden başlıyor

Eskişehir Seyitgazi ve Han İlçeleri sınırlarında bulunan Yazılıkaya/Midas Vadisi’ndeki Midas Kale’de Arkeolojik Kazı çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi öncülüğünde 71 yıl sonra başlayacak.

Bugün büyük ölçüde gizemini koruyan uygarlıklar arasında yer alan Frigler ile ilgili olarak Yazılıkaya/Midas Kale’den elde edilecek arkeolojik veriler, bu uygarlığa dair giz perdesini aralayacak. Eskişehir’in 70 km güneyinde, Seyitgazi ve Han İlçeleri sınırlarında bulunan Yazılıkaya/Midas Vadisi’ndeki Midas Kale’de Arkeolojik Kazı çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi adına 71 yıl sonra, Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Polat’ın başkanlığında başlayacak.

“Frig kültürü gizemini koruyor”

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Polat, 2017-2018 yılları arasında Yazılıkaya/Midas Vadisinde Doç. Dr. Rahşan Tamsü Polat’ın başkanlığında, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü BAP Komisyonu tarafından desteklenen arkeolojik yüzey araştırmaları ve ileri teknolojiler kullanılarak yapılan belgeleme çalışmaları ile bu sezon başlanacak arkeolojik kazı çalışmalarının alt yapısının oluşturulduğunu söyledi. Bugün Frig kültürüne dair pek çok konunun büyük ölçüde gizemini koruduğunu da belirtti. Bu gizemin nedenleri arasında, antik dönem yazılı kaynaklarında aktarılan Frigler ile ilgili bilgilerin az ve bazı durumlarda birbiri ile çelişen ifadeler içermesi, yazılı belgelerin az ve mevcut yazıtların ise hem kısa hem de yazıtların büyük bir kısmının adak yazıtı karakterinde olmasından kaynaklandığını belirten Doç. Dr. Polat ayrıca Frig kültürünün yayılım gösterdiği alanlarda arkeolojik kazıların ve araştırmaların da azlığının, bu kültüre ait bilgilerin sınırlı kalmasında rolü bulunduğunu aktardı.

“Kazı çalışmaları 2022 yılı yaz sezonunda başlayacak”

Yazılıkaya/Midas Kale’nin özellikle Frig dönemine ait kültün bulunduğu özel ve dinsel bir alan olmakla birlikte, bu alanda yeni kazılar sayesinde elde edilecek her türlü arkeolojik verinin, bu kültürün karanlıkta kalan bölümünü aydınlatacak potansiyelde olduğunu ancak yaklaşık 71 yıl herhangi bir kazı çalışması yapılmamış bir yerleşim olduğunu aktaran Doç. Dr. Yusuf Polat, Midas Kale’de yeni dönem kazılarının 2022 yılı yaz sezonunda başlayacağını bildirdi. Doç. Dr. Polat, kazı çalışmaları ile eş zamanlı olarak koruma, sergileme ve ziyaretçi güzergâhlarının belirlenerek, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar için Arkeolojik Alan Yönetiminin oluşturulacağını, “Yazılıkaya” ve çevresinde, kültürel miras bilincinin arttırılmasına yönelik çalışma hedeflerinin de olduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. Polat, planlanan çalışmaların Anadolu Üniversitesi’nin desteklerinin yanı sıra kamu ve özel sektör temsilcileri, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile koordineli olarak yürütüleceğini umut ettiklerini de sözlerine ekledi.