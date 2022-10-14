Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı

Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri, dünyanın en etkili bilim insanlarını tespit eden "Updated Science-Wide Author Databases of Standardized Citation Indicators" adlı çalışmada yer aldı.

Stanford Üniversitesi’nden Jeroen Baas, Kevin Boyack ve John P.A. Ioannidis tarafından 190 bini aşkın bilim insanın değerlendirilmeye alındığı ve dünyanın en etkili bilim insanlarını tespit eden çalışmanın sonuçları yayınlandı. "Updated Science-Wide Author Databases of Standardized Citation Indicators" başlıklı çalışmada Anadolu Üniversitesi’nden öğretim üyeleri de yer aldı.

Sıralama, “Kariyer Boyu Etki” ve “2021 Etki Sıralaması” olarak iki kategoride listelendi. Listenin oluşturulmasında; nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.

Listenin “2021 Etki Sıralaması” kategorisinde yer alarak Anadolu Üniversitesini temsil eden öğretim üyeleri; Prof. Dr. Ayşe Eren Pütün, Doç. Dr. Cem Işık, Prof. Dr. Ersan Pütün, Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Prof. Dr. Yavuz Akbulut, Doç. Dr. Aras Bozkurt, Doç. Dr. Rüstem Keçili, Prof. Dr. Ahmet Özdemir, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Mehlika D. Altıntop ve Prof. Dr. Şükrü Beydemir oldu.

Dünyanın en etkili bilim insanları listesinin “Kariyer Boyu Etki” kategorisinde yer alan isimler ise Prof. Dr. Ayşe Eren Pütün, Prof. Dr. Ersan Pütün, Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Prof. Dr. Yusuf Öztürk, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Temel Özek, Prof. Dr. Neşe Kirimer, Prof. Dr. Ahmet Özdemir, Prof. Dr. Gülhan Truan Zitoun, Prof. Dr. Mine Kürkçüoğlu ve Prof. Dr. Şükrü Beydemir olarak belirlendi.