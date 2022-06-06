Anadolu Üniversitesi öğrencileri Uluslararası Film Festivali’nden ödüllerle döndü

Konya Selçuk Üniversitesi 20. Kısa-Ca Uluslararası Öğrenci Film Festivali’nin “En İyi Animasyon Ödülü “nü, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon Bölümü son sınıf öğrencisi Ahmet Devrim’in yönetmenliğini yaptığı “Uçurtma” filmi kazandı.

Aynı Festivalde Açıköğretim Fakültesi Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencileri Mert Sata ve Berk Sata’nın yazıp yönettiği “Çerçeve” kısa filmi de deneysel dalında “Kadir Yalçın İkincilik Özel Ödülü” aldı.

“Arkadaşlarımla beraber başarılı bir iş ortaya koyduk”

Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon Bölümü öğrencisi Ahmet Devrim,ödülün ardından proje sürecinde kendilerine destek olan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Fethi Kaba’yı ziyaret etti. Devrim süreç ve ödülle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşarak şunları söyledi:

“Uçurtma, beş kişilik bir ekip olarak aslında dersimiz için hazırladığımız bir filmdi. Yönetmen olarak sadece ben değil ekip arkadaşlarımla beraber başarılı bir iş ortaya koyduk. Festivale de Fethi hocamızın bizi yönlendirmesi ile birlikte katıldık ve başardık.”

“Tüm öğrencilerimizi gösterdikleri başarıdan dolayı kutluyorum”

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Fethi Kaba ise kazanılan ödüller ile ilgili, “Ahmet ve ekip arkadaşları güz döneminde bu filmi hazırladılar ve festivalden birincilik kazandılar. Ödül kazanmak güzel bir şey ama asıl önemli olan yapılan çalışmanın onlarca kişi tarafından izlenmesi. Bu alanda tüm öğrencilerimizi gösterdikleri başarıdan dolayı kutluyorum” dedi.