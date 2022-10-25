Anadolu Üniversitesi öğrencileri ’TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’ndan ödüllerle döndü

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Yarışmada Anadolu Üniversitesi öğrencileri farklı kategorilerde pek çok ödül almaya hak kazandı. Ödül törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgül Birsen ve ödül alan öğrenciler katılım gösterdi. Düzenlenen yarışmanın sonuçlarına göre İletişim Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinden Ömer Melih Yeni Radyo Belgeseli kategorisinde birinci, Oğuz Babür ve Ebru Akgül Radyo Drama kategorisinde ikinci, Kadriye Mira Yüksel ve Sait Yige Sosyal Medya Yönetimi kategorisinde ikinci, Erdem Sönmez ise Kısa Film kategorisinde üçüncü oldular.

“TRT’den alınan ödüller bizler için son derece gurur verici”

İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin elde ettiği başarı hakkında görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şunları söyledi: “Öğrencilerimizin ortaya çıkardıkları birbirinden değerli çalışmalarla TRT gibi Türkiye için önemli bir kurumdan pek çok ödül alması bizler için son derece gurur verici bir durumdur. Değişen ve gelişen çağda dijital yeniliklerle iç içe çalışmalar gerçekleştiren öğrencilerimizi ve onlara sonsuz emek harcayan öğretim üyelerimizi Üniversitemiz adına kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum.”