Anadolu Üniversitesi öğrencileri Ramazan etkinliklerinde buluştu

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin düzenlediği Ramazan ayına özel yöresel ve geleneksel etkinliklere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan’ın kendine özgü ruhunu ve kültürünü öğrencilere yaşatabilmek amacıyla düzenlenen geleneksel Ramazan eğlencelerinin sergilendiği etkinlikler yoğun katılımla başladı. Anadolu Üniversitesi Amfi Tiyatrosu’nda 20 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilen etkinliklere Halkbilimi ve Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan İslatince’nin yanı sıra çok sayıda öğretim üyesi, öğrenci ve personel katılım gösterdi.

Etkinlikte Selçuk Yüksel şefliğinde Vurmalı Çalgılar Topluluğu’nun 2 kompozisyondan oluşan “Vurmalı Çalgılar Konseri”, Halkbilimi ve Araştırmaları Merkezi oyuncularından “Kıskanç” adlı seyirlik orta oyunu, “Karagöz ve Hacivat” gösterisi, “Meddah” gösterisi, Öğretim Görevlisi Mehmet Bektaş Tuncer’in koordinatörlüğünde Halk Oyunları Kız Ekibinden “Yöresel Halk Oyunu” gösterisi, Halk Dansları Erkek Topluluğundan “Yöresel Halk Oyunu” gösterisi, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Murat Oykun önderliğinde Semazen gösterisi gerçekleştirildi. Ayrıca kurulan stantlarda öğrencilere ikram edilen geleneksel lezzetlerle öğrenciler Ramazan ruhunu doyasıya yaşadı.

Ramazan etkinliklerinin, Anadolu Üniversitesi Amfi Tiyatrosunda 21 ve 22 Nisan tarihlerinde de devam edeceği belirtildi.