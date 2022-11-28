Anadolu Üniversitesi “Müzik ve Halk Dansları Gösterisi” ile Sinop’ta sahne aldı

Sinop Valiliği ve Sinop Üniversitesi tarafından düzenlenen “Müzik ve Halk Dansları Gösterisi”nde Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müzik ve Halk Dansları topluluğu sahne aldı.

Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Anadolu Müzik Grubu; Taner Lekesizgöz şefliğinde koro ve solo olarak seslendirdikleri eserlerle dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. Halk Dansları Topluluğu ise “Eskişehir Yöresel Oyunları”, “Kıskanç” ve “Seymen” dans gösterileri ile izleyicilerden tam not aldı.

Program sonunda Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, sergiledikleri performanslardan dolayı Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Topluluğu’na teşekkür ederek Merkez Müdürü Doç. Dr. Hasan İslatince ve Şef Taner Lekesizgöz’e hediye takdim etti.