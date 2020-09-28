Anadolu Üniversitesi mezunlarının eserleri BASE 2020’de sergileniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ve Türkiye’deki ilk kolektif Güzel Sanatlar Fakülteleri yeni mezunlar sergisi olan BASE 2020’ye, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarından dokuz öğrencinin eserleri seçildi.

Jüri kurulunun değerlendirmesinden başarıyla geçen Ayşe Dilruba Güneysu, Barkın Coşkun, Berna İnan, Çağrı Gözkonan, Çiğdem Sarıhan, Elif Türkay, Gamze Merve Çukurcu, Özge Biçer ve Serap Işık’ın eserleri BASE 2020’nin seçkisinde yer aldı. Organizasyonda bu yıl 33 üniversiteden mezun 98 sanatçı adayına ait 120 yapıt sergilenmeye hak kazandı. Yeni mezun sanatçı adaylarını kamu, sanat sektörü, geliştirici endüstriler ve medya ile buluşturmayı hedefleyen BASE, mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde onlara destek olmayı, kariyerlerine bir ivme ve yön kazandırmayı amaçlıyor. Türkiye’nin gelecek sanatçı nesline ışık tutacak olan BASE, aynı zamanda galerilerin, koleksiyonerlerin, sanatseverlerin ve geliştirici endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olma misyonu taşıyor.

Konu hakkında ayrıntılı bilgiye www.base.ist adresinden ulaşılabileceği aktarıldı.