banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Barcelona 4-0 Villareal
Barcelona 4-0 Villareal
Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır
Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır
HDP'liler adliyeye getirildi
HDP'liler adliyeye getirildi
Van Gölü'nde bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı
Van Gölü'nde bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı

Anadolu Üniversitesi mezunlarının eserleri BASE 2020’de sergileniyor

ANADOLU MEZUNLARININ ESERLERİ BASE 2020’DE SERGİLENİYOR

ESKİŞEHİR 28.09.2020, 12:13
3
Anadolu Üniversitesi mezunlarının eserleri BASE 2020’de sergileniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ve Türkiye’deki ilk kolektif Güzel Sanatlar Fakülteleri yeni mezunlar sergisi olan BASE 2020’ye, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarından dokuz öğrencinin eserleri seçildi.

Jüri kurulunun değerlendirmesinden başarıyla geçen Ayşe Dilruba Güneysu, Barkın Coşkun, Berna İnan, Çağrı Gözkonan, Çiğdem Sarıhan, Elif Türkay, Gamze Merve Çukurcu, Özge Biçer ve Serap Işık’ın eserleri BASE 2020’nin seçkisinde yer aldı. Organizasyonda bu yıl 33 üniversiteden mezun 98 sanatçı adayına ait 120 yapıt sergilenmeye hak kazandı. Yeni mezun sanatçı adaylarını kamu, sanat sektörü, geliştirici endüstriler ve medya ile buluşturmayı hedefleyen BASE, mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde onlara destek olmayı, kariyerlerine bir ivme ve yön kazandırmayı amaçlıyor. Türkiye’nin gelecek sanatçı nesline ışık tutacak olan BASE, aynı zamanda galerilerin, koleksiyonerlerin, sanatseverlerin ve geliştirici endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olma misyonu taşıyor.

Konu hakkında ayrıntılı bilgiye www.base.ist adresinden ulaşılabileceği aktarıldı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
26°
açık
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
İmsak 05:26
Güneş 06:51
Öğle 13:00
İkindi 16:19
Akşam 18:59
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Fenerbahçe 3 5
8. Konyaspor 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Denizlispor 2 1
20. Malatyaspor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Ankara Keçiörengücü 3 7
3. İstanbulspor 3 6
4. Samsunspor 3 5
5. Adanaspor 3 5
6. Altay 3 4
7. Akhisar Bld.Spor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Bandırmaspor 3 4
10. Giresunspor 3 4
11. Altınordu 2 3
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Everton 3 9
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Leeds United 3 6
7. Tottenham 3 4
8. Chelsea 3 4
9. Newcastle 3 4
10. West Ham 3 3
11. Aston Villa 1 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Fulham 2 0
20. Sheffield United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0