Anadolu Üniversitesi kitlesel çevrim içi sınavda açık uçlu soru uygulaması ilk kez tüm lisans programlarında uygulandı

Anadolu Üniversitesi tarafından çevrim içi gerçekleştirilen Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Ara Sınavlarında, Türk yükseköğretim tarihinde birçok ilke imza atıldı.

Bu kapsamda rekor sayıda öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen sınavlarda 627 derse ait yaklaşık 6 milyon 500 bin sınav oturumu 2 farklı periyotta toplam 6 günde başarılı bir şekilde tamamlandı. Sınav sürecinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, açık ve uzaktan eğitim alanında Türkiye’de bir ilki daha başararak, 17 farklı lisans programından ders alan yaklaşık 90 bin öğrenciye açık uçlu sınav sorusu sordu. Açık uçlu sorular, öğrencilerin yüzde 97,5’i tarafından yanıtlarken, açık uçlu soruların değerlendirilmesi sürecinde ise 2 binden fazla öğretim elemanı görev aldı.