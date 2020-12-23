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Anadolu Üniversitesi kitlesel çevrim içi sınavda açık uçlu soru uygulaması ilk kez tüm lisans programlarında uygulandı
Anadolu Üniversitesi tarafından çevrim içi gerçekleştirilen Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Ara Sınavlarında, Türk yükseköğretim tarihinde birçok ilke imza atıldı.
ESKİŞEHİR 23.12.2020, 15:48
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Anadolu Üniversitesi tarafından çevrim içi gerçekleştirilen Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Ara Sınavlarında, Türk yükseköğretim tarihinde birçok ilke imza atıldı.Bu kapsamda rekor sayıda öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen sınavlarda 627 derse ait yaklaşık 6 milyon 500 bin sınav oturumu 2 farklı periyotta toplam 6 günde başarılı bir şekilde tamamlandı. Sınav sürecinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, açık ve uzaktan eğitim alanında Türkiye’de bir ilki daha başararak, 17 farklı lisans programından ders alan yaklaşık 90 bin öğrenciye açık uçlu sınav sorusu sordu. Açık uçlu sorular, öğrencilerin yüzde 97,5’i tarafından yanıtlarken, açık uçlu soruların değerlendirilmesi sürecinde ise 2 binden fazla öğretim elemanı görev aldı.
8°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
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