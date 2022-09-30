Anadolu Üniversitesi ile Sudan Ulusal Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Anadolu Üniversitesi ile Sudan Ulusal Üniversitesi arasında uluslararası eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile Sudan Ulusal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Qurashi Mohmed Ali arasında imzalan protokol ile Türkiye ve Sudan Cumhuriyetlerinin arasındaki kültürel ve eğitimsel iş birliğini daha da geliştirmek için ilgili kurumlar eğitim ve bilimsel alanda yeni projeleri hayata geçirecekler.

Anadolu Üniversitesi uluslararasılaşma çalışmaları artarak devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Rektörlük Ofisi Senato Odasında gerçekleştirilen iş birliği protokolü çerçevesinde iki üniversite arasında karşılıklı ilgi alanlarında, eğitim ve araştırma konularında iş birliği ile her iki üniversitenin öğretim üyeleri, araştırma kurumları ve öğrenciler arasında doğrudan ortak projeler geliştirmek ve bilimsel yayın ortaklıklarını teşvik etmek amaçlanıyor.

Rektör Erdal: “Uluslararası eğitim ve öğretim fırsatlarının oluşturulmasını amaçlıyoruz”

İki üniversite arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile ilgili görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal: “İmzalanan iş birliği protokolü sayesinde akademik personel değişimi, öğrenci değişimi, ortak araştırma faaliyetleri ve konferanslar, seminerlere ve akademik toplantılara katılım, yayınlanmış akademik materyallerin ve diğer bilgilerin değişimi ve özel kısa süreli akademik programlar ile her iki üniversite bileşenlerine, nitelikli eğitim ve öğretim fırsatları oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu hususta da Sudan Ulusal Üniversitesiyle iş birliği yapmaktan son derece mutluyuz.” dedi.

Prof. Dr. Mohmed Ali: “Bu iş birliği Sudan yükseköğretimine önemli tecrübeler kazandıracak”

Protokole ilişkin bir değerlendirme yapan Sudan Ulusal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Qurashi Mohmed Ali ise, Anadolu Üniversitesinin uluslararası alanda eğitim hizmetleri sunduğunu ve bilimsel faaliyetler anlamında köklü birikimleri olduğunu belirterek kurulan iş birliğinin, Sudan yükseköğretimine önemli tecrübeler kazandıracağını ifade etti.