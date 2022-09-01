Anadolu Üniversitesi ile Senegal Dakar Cheikh Anta Diop Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Dakar Cheikh Anta Diop Üniversitesi Fen ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mamadou Sıdibe tarafından imzalanan protokol ile iki üniversite arasındaki ilişkileri ileriye taşımak ve eğitim-öğretim alanındaki iş birliği faaliyetlerini geliştirmek amaçlanıyor.

Eğitim ve öğretim alanındaki faaliyetler geliştirilmek isteniyor

İki üniversite arasındaki iş birliği protokol törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resul Usül, Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir, Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Selami Sezgin, Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Ergun’un yanı sıra Senegal Dakar Cheikh Anta Diop Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Alioune Badara Kandji, İktisat ve İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Sidy Kane, Tıp ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bara Ndiaye, Genel Sekreter Bay Ehmane Ba, Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Sahite Gaye, Akademik İlişkiler Direktörü Prof. Kharouna Talla da katıldı.

İş birliği protokolünün imzalanmasının ardından Senegal Dakar Cheikh Anta Diop Üniversitesi’ni temsilen gelen heyete Yunus Emre Kampüsü gezdirilerek, üniversite hakkında bilgiler verildi. Ziyarette, öğrenci değişim programları ve yeni akademik dönemde gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde de bulunuldu.