Anadolu Üniversitesi ile Endonezya APTİKOM arasında önemli iş birliği

Anadolu Üniversitesi ile Endonezya APTIKOM (Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika Dan Komputer) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resül Usul protokole imza attı. İş birliği anlaşmasıyla araştırma ve geliştirme alanlarında yükseköğretimin kalitesinin arttırılması, bilişim ve bilgisayar alanlarında yükseköğretime yönelik politika ve programların geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda taraflar arasında ortak projeler yürütülmesi planlanıyor.

Rektörlük Senato Odası’nda gerçekleştirilen imza törenine Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci ve Prof. Dr. Ali Resül Usul, Nusa Mandiri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dwiza Riana, Bina Insani Üniversitesi Rektörü Dr. Indra Muis, Nusa Putra Üniversitesi Rektörü Dr. Hari Kurniawan, Budi Luhur Üniversitesi Rektörü Dr. Ir. Wendi Usino ve ITB STIKOM Bali Rektör Yardımcısı Ida Bagus Suradarma katıldı. Törende ayrıca Anadolu Üniversitesi senato üyeleri, Gunadarma Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgi Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rer. Nat. Achmad Benny Mutiara ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Dr. Rina Refianti, Indonesi Komputer Üniversitesi Kurumlararası İşbirliği Müdürü Dr. Nina Kurnia Hikmawati, BSI Üniversitesi Vakıf Müdürü Ir. Naba Aji Notoseputro, Nasional Üniversitesi İletişim ve Bilgi Teknolojisi Dekanı Dr. Septi Andryana, Dian Nuswantoro Üniversitesi Kaynaklar ve Genel İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı Affandy M. Kom ve Akademik ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Dekan Yardımcısı Ahmad Zainul Fanani, Gadjah Mada Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve IT Uzmanı Dra. Susi Daryanti, STMIK Lombok Kalite Güvence Birimi Hj. Baiq Sri Damayanti Wiradarma, Khairun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Endah Harisun, Klabat Üniversitesi Dekanı IBT UNIQ Başkanı Ir. Edson Yahuda Putra, Yayasan BI Vakıf Müdürü Rostini Suhartini de hazır bulundu.