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Anadolu Üniversitesi GSF’den rekor sayıda ödül

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencileri, 2021 yılı boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen sanat ve tasarım yarışmalarında farklı dallarda toplam 32 ödüle layık görüldü.

ESKİŞEHİR 04.04.2022, 17:05
Anadolu Üniversitesi GSF’den rekor sayıda ödül

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencileri, 2021 yılı boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen sanat ve tasarım yarışmalarında farklı dallarda toplam 32 ödüle layık görüldü.

Anadolu Üniversitesi GSF öğrencileri, 2021 yılı boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen sanat ve tasarım yarışmalarında önemli başarılar elde etti. Kamu ve özel kurumlarının düzenlemiş oldukları sanat ve tasarım yarışmalarında Seramik, Grafik Sanatlar, Heykel, Resim, Çizgi Film ve Animasyon, Baskı Sanatları ve Cam Bölümlerinin öğrencileri, lisans eğitimleri boyunca aldıkları atölye ve proje uygulama derslerinde ürettikleri yapıtlarıyla başarı, birincilik, ikincilik, üçüncülük, mansiyon ve jüri özel ödüllerini kazandı. Seramik Bölümü 5, Grafik Sanatlar Bölümü 2, Heykel Bölümü 17, Resim Bölümü 2, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 4, Baskı Sanatları Bölümü 1 ve Cam Bölümü 1 adet olmak üzere GSF öğrencileri toplam 32 ödül aldı.

“Üniversitemiz ve Eskişehir’in gurur kaynağı oldular”

Anadolu Üniversitesi GSF’nin kurulduğu günden bugüne Türkiye’deki önemli sanat eğitimi kurumları arasında üst sıralarda yer almaya devam ettiğini belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Öğrencilerimizin farklı branşlarda kazandığı ödüller, Üniversitemizin sanat eğitimi alanındaki kalitesinin anlamlı bir göstergesi. Öğrencilerimiz kazandıkları başarılarla hem Üniversitemizin hem de Eskişehir’in gurur kaynağı oldular. Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren akademisyenlerimizi kutluyorum” dedi.

“Özgün yapıtlar ortaya koyan öncü bir sanat eğitimi kurumuyuz”

Evrensel değerlere sahip çağdaş sanat eğitim kurumu olarak GSF’nin, özel yetenek sınavlarında öğrencilerin tercih sıralamasında ilk sıralarda yer aldığını belirten Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili ve Heykel Bölümü Başkanı Prof. Rahmi Atalay, “Fakültemizin vizyon ve misyonu çerçevesinde uyguladığımız eğitim politikalarıyla teknolojik altyapısı güçlü eğitim ve öğretim olanaklarını sunduğumuz öğrencilerimizin kişisel, bilişsel ve sanatsal potansiyellerini ortaya koyabildikleri, öğrenci merkezli, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel zenginliğinin arttırılması konusunda bilinç ve sorumluluğa sahibiz. Değişimin hızlı olduğu 21. yüzyılda yaşam boyu eğitim hedeflerini yaygınlaştırarak sanat ve kültür alanındaki paydaşlarımızla kurduğumuz karşılıklı etkileşim ağlarıyla, üstün akademik ölçütlere sahip eğitici kadrolarımızla araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan, özgün yapıtlar ortaya koyan öncü bir sanat eğitimi kurumuyuz. Bu öncü ve güçlü kurumsal yapımız sayesinde sanat ve kültür alanında yoğun ilgi görmekteyiz. Bu yoğun ilgi eğitim programlarımızda görülmektedir. Nitekim özel yetenek sınavlarında olduğu gibi Erasmus+, Farabi değişim programlarıyla birlikte dikey ve yatay geçiş başvurularında da en çok tercih edilen fakülte olma vasfına sahibiz” diye konuştu.

“Fakültemizin vizyonu, çağdaş, genç ve dinamik sanatçı adayları yetiştirmektir”

Prof. Rahmi Atalay konuşmasının devamında, “Elde edilen başarıların gerçekleşmesinde öğrencilerimizin göstermiş oldukları sanatsal yetkinliklerinin yanı sıra bölüm başkanlarımızın ve akademik personelimizin katkısı da büyüktür. Güzel Sanatlar Fakültesi olarak, öğrencilerimizin başarıları sayesinde Eskişehir ve Türkiye’nin sanatsal ve kültürel üretim ihtiyaçlarını karşılayan, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan sanat eğitimi hedeflerimizin gerçekleştiğini görmekten dolayı gurur duyuyoruz. Fakültemizin eğitim amacı ve vizyonu; ülkemizin ve coğrafyamızın tarihsel, kültürel ve toplumsal köklerinden beslenerek ulusal sınırlarını aşabilen uluslararası düzeyde çağdaş, genç ve dinamik sanatçı adayları yetiştirmektir. Bununla birlikte, bu temel amacımızın gerçekleşmesi için eğitim öğretim ortamlarımızı, ders programlarımızı ve teknolojik altyapılarımızı güncelleyerek geliştiriyoruz. Bu vesileyle Üniversitemizin tüm olanaklarıyla bize destek vererek bu başarıların oluşmasına büyük katkı sunan Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal’a ve Üniversite yönetimimize çok teşekkür ederiz. Yarışmalarda ödül alan ve başarılı olan Fakültemiz öğrencilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerini kullandı.

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