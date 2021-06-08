banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
Sedat Peker'in hedefe aldığı Cem Küçük paylaşımını neden sildi?
Sedat Peker'in hedefe aldığı Cem Küçük paylaşımını neden sildi?
Kılıçdaroğlu'ndan gece mesaisi!
Kılıçdaroğlu'ndan gece mesaisi!

Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı’ndan yeni sezon öncesi Rektör Erdal’a ziyaret

Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ı makamında ziyaret etti.

ESKİŞEHİR 08.06.2021, 14:55
Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı’ndan yeni sezon öncesi Rektör Erdal’a ziyaret

Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ı makamında ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanı Galip Özsarı, sezonun ilk karşılaşması olan Eskişehir Yunus Emre Spor maçı öncesi Rektör Erdal’a takım hakkında bilgiler verdi. Karşılıklı sohbet şeklinde geçen ziyaret sonrası Anadolu Üniversitesi Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanı Galip Özsarı, Rektör Erdal’a futbol takımının formasını hediye etti.

Rektör Erdal, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Üniversitemizin Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımı’nın yeni sezonda da başarılı müsabakalara imza atacağına inancım tam. Tüm takım oyuncularımıza ve ekibe yeni sezon öncesi başarılar diliyorum.”
Yorumlar (0)
banner422
23°
açık