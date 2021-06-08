Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı’ndan yeni sezon öncesi Rektör Erdal’a ziyaret

Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ı makamında ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanı Galip Özsarı, sezonun ilk karşılaşması olan Eskişehir Yunus Emre Spor maçı öncesi Rektör Erdal’a takım hakkında bilgiler verdi. Karşılıklı sohbet şeklinde geçen ziyaret sonrası Anadolu Üniversitesi Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanı Galip Özsarı, Rektör Erdal’a futbol takımının formasını hediye etti.

Rektör Erdal, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Üniversitemizin Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımı’nın yeni sezonda da başarılı müsabakalara imza atacağına inancım tam. Tüm takım oyuncularımıza ve ekibe yeni sezon öncesi başarılar diliyorum.”