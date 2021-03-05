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Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesinden eğitim ve öğretime destek

Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesine yönelik dijital arşivleme sisteminin uluslararası üst veri standartları çerçevesinde geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen “Dijital Arşiv Projesi” farklı alanlarda fayda sağlıyor. Bu kapsamda dijital arşivlemesi tamamlanan karikatürler eğitim-öğretime destek malzemesi olarak kullanılacak.

ESKİŞEHİR 05.03.2021, 12:13
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Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesinden eğitim ve öğretime destek

Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesine yönelik dijital arşivleme sisteminin uluslararası üst veri standartları çerçevesinde geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen “Dijital Arşiv Projesi” farklı alanlarda fayda sağlıyor. Bu kapsamda dijital arşivlemesi tamamlanan karikatürler eğitim-öğretime destek malzemesi olarak kullanılacak.

Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından gerçekleştirilen proje, etkin arşivleme sistemi, eser adı ve kodunun girilerek kolayca bulunabilmesi, hangi karikatürün hangi sanatçıya ait olduğunun öğrenilmesi kolaylıklarıyla eğitim ve öğretim için de dileyen akademisyenlerin kullanımına sunulacak.

Dijital arşiv eğitim ve öğretime destek malzemesi olacak

Hem karikatür tutkunlarına hem de eğitim ve öğretime başarılı bir uygulama sunan projenin yürütücülüğünü Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Kurulgan yaparken, proje ekibinde araştırmacı olarak Öğr. Gör Halime Yörü, Öğr. Gör. Hayriye Çetintaş ve Dilek Meriç yer aldı. Prof. Dr. Kurulgan proje ile ilgili şunları söyledi: “Sisteme şu ana kadar 5 binden fazla karikatür yüklendi. Dijital Arşiv Projesi sayesinde bundan sonra Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi bünyesinde bulunan sanat eserlerine kolayca erişim sağlanabilecek. Yapılan düzenlemelerle kurulan sistemde karikatürler, tıpkı kitap ya da makale gibi tanımlayıcı üst veri/kataloglama işlemlerinin yapılmasına imkân tanıyarak eğitim ve öğretim alanına da büyük katkı sunacak. Ayrıca projenin bir diğer ayağı olan ve arşiv programı ile bütünleşik çalışan 3 Boyutlu Sanal Müze yazılımı da tamamlandı. Bu yazılım, dokunmatik bilgisayar ekran ile sanal gezinti yapılmasına olanak sağlıyor.”

Tamamen yerli ve milli bir proje

Eğitim ve öğretime destek malzemesi olarak da kullanılacak olan Dijital Arşiv Projesi, tamamen yerli ve milli bir proje olarak dikkat çekiyor. Projenin geliştirilmesinde tamamen yerli kaynaklar kullanılması, projeyi güncelleme ve geliştirme açısından da olanaklı hale getiriyor. Dijital Arşiv Projesi bir Ar-Ge projesi olması sebebi ile Anadolu Üniversitesinin Ar-Ge konusundaki farkındalığı arttırma ve yeni projeler geliştirmeye yönlendirme amacı da taşıyor.
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