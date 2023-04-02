Anadolu Üniversitesi, eğitim fuarlarında yoğun ilgi görüyor

Anadolu Üniversitesi, İkinci Üniversite, uzaktan yüksek lisans ve e-sertifika programları hakkında çevrimiçi ve fiziksel olarak gerçekleştirilen eğitim fuarlarında yer almaya devam ediyor.

Eket Fuarcılık tarafından 31 Mart 2023 tarihinde Eskişehir bir otelde gerçekleştirilen Üniversite Tanıtım Günleri’nde Anadolu Üniversitesi standına yoğun ilgi gösterildi. Üniversiteyi temsilen kurulan stantlarda bölümler, puanlar, sosyal imkanlar ve kampüs hakkında bilgiler verilirken; fuar süresince gerçekleştirilen söyleşilerde İletişim Bilimleri Fakültesi ve Hukuk Fakültesi öğrencileri Anadolu Üniversitesi hakkında bilgilendirme yaparak öğrenci adayları tarafından gelen soruları yanıtladı. Eket Fuarcılık tarafından 22-23 Mart tarihlerinde İstanbul Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen fuarda da Anadolu Üniversitesi standı yine rekor sayıda ziyaretçiyle buluştu.