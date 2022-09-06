Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ’hizmet içi eğitim’ etkinliği başladı

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde, “Çok kültürlü Öğretmen Yeterliliklerinin Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarıyla Kazandırılmasına Yönelik Bir Hizmet İçi Eğitim Programı: Tasarım, Uygulama ve Değerlendirme” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesinin yüz yüze eğitim ayağı açılış töreni gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekan yardımcıları Prof. Dr. Handan Deveci ve Prof. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul, Proje Yürütücüsü/Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Güven ile çok sayıda akademisyen ve projede yer alan sınıf öğretmeleri katıldı.

“Çok kültürlü öğretmenlik ya da çok kültürlü ortamlarda çalışmak, dünyanın bir gerçeği”

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, çok kültürlü eğitim ve çok kültürlü eğitimle ilgili öğretmen yeterlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen bu proje için kendisini geliştirmek ve eğitim camiasına katkı sağlamak amacıyla gelen tüm öğretmenleri tebrik ederek, “Çok kültürlü öğretmenlik ya da çok kültürlü ortamlarda çalışmak, artık dünyanın bir gerçeği. Çok kültürlü ortamlarda yaşamaya alışmak, biz öğretmenler için öğretme süreçlerinin değerlendirmesi ve geliştirilmesi adına önemli bir adım. Bu sebeple proje sayesinde ortaya çıkan tüm ürünler hem öğretmenlere hem öğrenciler hem de akademik camiaya bilimsel fayda sağlayacak niteliktedir” ifadelerini kullandı.

“Kaliteli bir eğitim ve nitelikli bir öğretmen, her şeyi olanaklı hale getiriyor”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Güven, eğitim niteliğinin öğretmenlerin niteliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Öğretmenlerin çeşitli nitelikleri kazanması için iki tane temel etken var. Birincisi hizmet öncesi eğitimde aldığı eğitim, ikincisi ise hizmet içinde birtakım mesleki gelişim etkinlikleri ile kendini gerçekleştirmesi adına aldığı eğitim. Düzenlemiş olduğumuz ’hizmet içi eğitim’ etkinlikleri de bu sebeple öğretmelerin gelişimine hem katkı sağlıyor hem de daha etkili sınıf ortamları yaratmayı amaçlıyor.”

“Proje ekibinin hazırladığı online eğitimleri ve modülleri sıkılmadan tamamladım”

Proje sürecindeki deneyimlerini paylaşmak üzere açılış törenine katılan Gaziantep Alparslan İlkokulu Sınıf Öğretmeni Yasemin Kuru, projeyle ilgili duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Öğrencilerim için neler yapabilirim sorusuna cevap verdiğim bu proje kapsamında kendime çok fazla öğreti kattım. Proje ekibinin hazırladığı online eğitimleri ve modülleri sıkılmadan tamamladım. Özellikle, öğretmenler arasında oluşturulan tartışma platformları üzerinden fikir alışverişleri yürüttüm. Proje ekibinin hazırladığı interaktif dersler ve kitaplar ile sınıf içi uygulama örnekleri artık daha etkileyici bir hale geldi.”

9 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek olan proje etkinlikleri Eskişehir gezisi ve sertifika töreniyle son bulacak.