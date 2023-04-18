Anadolu Üniversitesi deprem bölgesindeki çocuklarla bayram yapacak

Anadolu Üniversitesi, iki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana’daki vatandaşlarımız için başlattığı yardım seferberliğini sürdürüyor.

Hatay’ın Belen İlçesinde kurulan Anadolu Mutfağı günlük 10 bin kişiye sıcak yemek servisi sağlarken aynı bölgede kurulan Anadolu Oyun Evi de çocukların eğitimlerine ve morallerine destek olmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi bayramın tüm sıcaklığını ve içtenliğini çocuklarımızın da yaşaması için yoğun bir çaba gösteriyor. Deprem yardımları çerçevesinde Anadolu Üniversitesi personeli ve öğrencilerinin yanı sıra Eskişehirli gönüllü vatandaşlardan oluşan 11’inci kafile bayrama özel hazırlıklarla Hatay’ın Belen İlçesine doğru yola çıktı. Anadolu Üniversitesi desteği ile gönüllüler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Ramazan Bayramı’nda çeşitli etkinliklerle çocuklara moral olacak. Hazırlıklar çerçevesinde Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları tarafından bölgede çocuklara özel etkinlikler düzenlenirken, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları tarafından eğitim gören öğrenciler bayramda bir de oyun sahneleyecek. Öte yandan Anadolu Üniversitesi’nde toplanan şeker, çikolata, kıyafet, oyuncak gibi yardımların yanı sıra kurban bağışları da bölgedeki depremzede çocuklar ve ailelerine ulaştırılıyor. Turizm Fakültesi tarafından bölgeye götürülen pamuk şeker makinesi ise bayram öncesinde ve bayramda pamuk şeker dağıtacak.