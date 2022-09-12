Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları mezunları coşkuyla uğurlandı

Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları Mezuniyet Töreni, Almanya’nın Köln kentinde yapıldı.

Açıköğretim Sistemi’nin 40’ıncı yılını ve Batı Avrupa Programları’nın 35’inci yılının da kutlandığı törende yeni mezunlar büyük coşku yaşadı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Konferans Salonu’nda düzenlenen törene; Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Ali Resül Usul, Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Sezgin, Eğitim Ateşesi Dr. Muhterem Dilbirliği, Avrupa’da bulunan STK temsilcileri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Anadolu Üniversitesi Almanya ile bir köprü oluşturuyor”

Eğitimin en önem verdiği konulardan biri olduğuna dikkat çeken Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, “Avrupalıların, Türklerin geleceğini şekillendirecek en önemli faktör eğitimdir. Biz başta eğitim ataşeliğimiz olmak üzere bu konuda çeşitli teşviklerimizi ve desteklerimizi sürdürüyoruz. En yakın tarihte konsolosluk binamızda bir mesleki eğitim fuarı düzenleyeceğiz. Almanya’daki Türklerin tarihi 60 yılı doldurdu. Bu 60 sene içerisinde vatandaşlarımız geleceklerini inşa etti. Yabancı bir ortamda sürekli mücadele edilmesi gerekiyor. Özellikle burada doğup büyüyen nesillerimiz bir yandan Alman eğitim sistemi içerisinde kendilerini yetiştirirken bir yandan kendi kültürlerini korumaları çaba gerektiriyor. Bu yüzden de bugün burada bulunan mezunlarımızın bu özel çabalarını tebrik ediyorum. Almanya ile aramızda bir köprü kuran Anadolu Üniversitesine kendi adıma teşekkür ediyorum” dedi.

“Avrupa yolculuğumuz 36 yıl önce başladı”

Açıköğretim Sistemi’nin milyonlarca öğrencisi ve mezunu ile bu yıl 40’ıncı yaşını kutladığına dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Dünyanın 39 ülkesinde faaliyet gösteren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, kurulduğu günden bugüne çağdaş eğitim teknolojilerini kullanarak yükseköğretim alanında milyonlarca insana sunduğu eğitim hizmetlerini hep güncel ve dinamik tutabilmeyi başarmış alanında lider bir öğretim kurumudur. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yükseköğretim hayallerine ortak olan üniversitemiz, bundan tam 36 yıl önce bu töreni düzenlediğimiz Köln’de başlayan yolculuğumuz bugün Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre başta olmak üzere bütün Batı Avrupa ülkelerinde devam ediyor. 30 bini bulan öğrencimiz ve 10 bini aşan pırıl pırıl mezunlarımıza her dönem yenileri ekleniyor. Biz devletimizden aldığımız güçle nerede bir Türk vatandaşı varsa orada olma misyonunu ilke edinmiş ve gururla ifade etmek isterim ki bunu büyük ölçüde başarabilmiş bir üniversiteyiz. Sevgili öğrencilerimiz, şüphesiz ki bir ömür boyu dünyanın en büyük eğitim ailesinin fertleri olarak Anadolu Üniversitesi kimliğini daima gururla taşıyacak ve bizleri de gururlandıracaksınız” şeklinde konuştu.

Mezunlar diplomalarını aldı

Açılış konuşmalarının ardından kendi bölümlerinde dereceye giren Ayşegül Karagöz, Mehmet Şentürk, Dilek Herold, Cansu Çavuş ve Selahattin Gökmen Demirci birer konuşma gerçekleştirerek destekleri için ailelerine ve Anadolu Üniversitesine teşekkür etti. Dereceye giren öğrencilere teşekkür belgeleri ve diplomalarını Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal takdim etti. Batı Avrupa Programları mezuniyet töreni mezun öğrencilerin keplerini havaya fırlatması ile son buldu.