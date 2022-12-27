Anadolu Üniversitesi Basketbol Takımı üst tura çıktı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, Zonguldak’ta düzenlenen bölgesel ligde ikinci olarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Basketbol Bölgesel Ligi sona erdi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalarda Anadolu Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı büyük başarı elde etti. 19-23 Aralık tarihleri arasında düzenlenen ÜNİLİG Basketbol Bölgesel Ligi maçlarında Anadolu Üniversitesi grubunda ikinci olarak bir üst tur için vize aldı.

Basketbol Süper Ligi’nde mücadele etmek için ter dökecek

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini mağlup eden Anadolu Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, Kocaeli Üniversitesine mağlup olarak turnuvayı ikincilikle kapadı. İlerleyen günlerde düzenlenecek olan TÜSF Erkek Basketbol Süper Ligi yükselme grubu maçlarında Anadolu Üniversitesi öğrencileri, Üniversitelerarası Basketbol Süper Ligi’nde mücadele etmek için ter dökecek.