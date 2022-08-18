Anadolu Üniversitesi başarının yanında

Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları’nı kazanan öğrencileri tebrik eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Ailemize tekrar hoş geldiniz” dedi.

Eğitim-öğretimin 2020-2021 döneminde Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’ın girişimleri ile bir ilke imza atarak aday öğrencilere birçok farklı kategoride karşılıksız burs olanağı sunan Anadolu Üniversitesi, 2022-2023 akademik döneminde de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Toplam altı farklı kategoriye ulaşan Eğitimi Destekleme Vakfı Anadolu Üniversitesi bursları çerçevesinde öğrencilere Anadolu Üniversitesi Rezidansı’nda eğitim-öğretim hayatı boyunca ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya/yemek hizmetlerinden yararlanma ve nakdî destek gibi burs olanakları sağlanıyor. Bu imkanların yanı sıra özel yetenek sınavındaki başarıların esas alındığı “Anadolu Sanata Destek” bursları çerçevesinde öğrencilere birçok Uluslararası sanat organizasyonuna 10.000 TL’ye kadar katılım desteği de sağlanıyor.

Anadolu Üniversitesi başarılı öğrencilerin gözdesi oldu

Bu yıl YKS sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil puan türlerinden elde edilen yerleştirme puanı sıralamasına göre başarılı öğrenciler Anadolu Üniversitesi’nin farklı kategorilerde sunduğu burs imkânlarından yararlanmaya hak kazandı. Özel yetenek sınavı başarı sıralamasına göre verilecek olan Anadolu Sanata Destek burslarını kazanan öğrenciler ise kayıtların sona ermesinden sonra belli olacak.

“Dünyanın en büyük eğitim ailesine hoş geldiniz”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, bir yıllık İngilizce hazırlık programıyla dört yıllık lisans eğitimi süresini kapsayan Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları’nı kazanan öğrencileri tebrik ederek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Büyük umutlarla başlayacağınız yeni yolculuğunuzda ülkemiz ve insanlık için pek çok güzelliğe katkıda bulanacağınıza, yeni ufuklar açacağınıza inanıyoruz. Siz de artık bu büyük ailenin bir üyesisiniz. Bugünden itibaren Anadolu Üniversitesinin size kattığı değerlerle siz de bilimin ışığında insanlığın ortak refah ve mutluluğu için çalışacak, doğruluk ve sevgiyi tüm insanlığa taşıyacaksınız. Dünyanın en büyük eğitim ailesinin bir üyesi olduğunuzu hiçbir zaman unutmayın. Başarı ve mutluluğunuz bir ömür devam etsin. Ailemize tekrar hoş geldiniz!”