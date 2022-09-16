Anadolu Üniversitesi Avrupa’nın en büyük eğitim fuarına katıldı

Anadolu Üniversitesi, 13-16 Eylül 2022 tarihlerinde İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en büyük eğitim fuarı olan EAIE 2022’ye katıldı.

EAIE 2022’de, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) / Eğitim Ekonomisi İş Konseyi (EEİK) tarafından kurulan “Study in Türkiye” pavilyonunda, Anadolu Üniversitesini, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal ve Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir temsil etti.

Rektör Erdal Anadolu Üniversitesindeki dijitalleşme çalışmalarını Avrupa’daki yükseköğretim temsilcileri ile paylaştı

EAIE 2022 çerçevesinde düzenlenen “What’s new in Türkiye” başlıklı oturumda, Türk yükseköğretimindeki yeni gelişmeler, Avrupa’daki yükseköğretim temsilcileriyle paylaşıldı. Panelde, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, “Pandemi Sonrası Yüksek Öğretimin Dijitalleşmesi: Uzaktan ve Açık Eğitimin Rolü” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal sunumunda yükseköğretimdeki dijital dönüşümü, Anadolu Üniversitesinde uygulanan hibrit ve karma eğitim modelleri üzerinden Avrupa’daki yükseköğretim temsilcileriyle paylaştı.

Yeni iş birlikleri için fırsat

Barselona’daki fuarda Anadolu Üniversitesi, Avrupa’daki ve Avrupa dışındaki partnerlerimiz ve diğer yükseköğretim kurumları ile yeni ilişkilerin kurulmasına odaklandı. Öte yandan fuarda Anadolu Üniversitesinin nitelikli akademik kadrosu ile sunduğu çağdaş eğitim hizmetleri Avrupa’nın yanı sıra dünyadan pek çok ilgiliye de aktarıldı.

Anadolu Üniversitesi, katıldığı uluslararası organizasyonlarla, Avrupa’nın 25 ülkesindeki yükseköğretim kurumları ile 400’e yakın, Avrupa ülkeleri dışındaki 30’un üzerinde ortak ülke ile 300’e yakın kurumlar arası anlaşmamızın ve 46 farklı ülkedeki yükseköğretim kurumu ile imzalanan 110’un üzerinde uluslararası iş birliği protokolünü daha da arttırmayı hedefliyor.

EAIE nedir?

1989 yılında kurulan EAIE, yüksek öğrenimin uluslararası ilişkilerinde uzmanlaşma, network ve kaynaklar üzerine yoğunlaşmış bir merkezdir. Avrupa için bir merkez görevi üstlenen EAIE, kurumların uluslararası ilişkilerine katkı sağlayan bireylere hizmet veren, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak öne çıkıyor. EAIE, misyon ve vizyonunu ise uluslararası eğitimin farklı bakış açılarını birleştirerek daha iyi bir dünya yaratma şeklinde tanımlıyor.