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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Engelsiz Bilişim Ödülü kazandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yürütülen “Engelsiz Açıköğretim Fakültesi” çalışmaları, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından Türkiye’de engellilere yönelik başarılı bilişim hizmetlerine verilen Engelsiz Bilişim Ödülleri’nden “Eğitim Ödülü” kategorisinde ödül almaya layık görüldü.

ESKİŞEHİR 06.09.2021, 10:10
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Engelsiz Bilişim Ödülü kazandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yürütülen “Engelsiz Açıköğretim Fakültesi” çalışmaları, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından Türkiye’de engellilere yönelik başarılı bilişim hizmetlerine verilen Engelsiz Bilişim Ödülleri’nden “Eğitim Ödülü” kategorisinde ödül almaya layık görüldü.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde 2 Eylül’de gerçekleştirilen törende Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal adına ödülü Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Kaya, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’den aldı.

Engelsiz Bilişim Ödülleri, engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayatlarına, kamu kurum hizmetlerinden yararlanmalarına, eğitimlerine, bilgiye erişmelerine doğrudan ya da dolaylı katkı sağlayan ve bu hizmetleri uygulamaya geçiren kurumlara verilebiliyor.

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