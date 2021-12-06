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Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı Genel Kurul toplantısı yapıldı

ATAP A.Ş. Genel Kurulunda konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “İhracatımızdaki yüksek teknoloji ürün payını artırmak, ülkemizin belirlediği hedeflere ulaşmak için ATAP gibi kurumları el üstünde tutmamız gerekiyor” dedi.

ESKİŞEHİR 06.12.2021, 14:11
Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı Genel Kurul toplantısı yapıldı

ATAP A.Ş. Genel Kurulunda konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “İhracatımızdaki yüksek teknoloji ürün payını artırmak, ülkemizin belirlediği hedeflere ulaşmak için ATAP gibi kurumları el üstünde tutmamız gerekiyor” dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün çoğunluk hissesine sahip olduğu Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş. (ATAP A.Ş.) Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurula Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir OSB Başkan Vekili ve ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

“Yüksek teknoloji ürün ihracatını artırmalıyız”

Genel Kurulda konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “ATAP bizim çok önem verdiğimiz iştirakimiz. 11 Mart itibariyle yeni yönetim göreve geldi ve çok aktifler, önemli çalışmalara ve projeler imza atıyorlar. Biz de Eskişehir OSB Yönetimi olarak her türlü desteği veriyoruz, yanlarındayız. Teknoloji olmadan, teknoparklarımız olmadan, Ar-Ge çalışmaları olmadan ülkemizin gelişmesi mümkün değil. Ülkemizdeki toplam ihracatın içerisinde yüksek teknoloji ürünü ihracat oranı bir tek Eskişehir’imizde yüzde 15 civarında. Biz bu oranı daha da yukarı taşımak için uğraşıyoruz. ATAP A.Ş.’nin buradaki görevi çok önemli ve büyük. Biz bu hedeflere ulaşmak istiyorsak bu gibi kurumları el üstünde tutmamız gerekiyor” dedi.

“ATAP A.Ş. olarak ilk 5 içerisinde olacağız, hedefimiz birincilik”

ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, ATAP A.Ş. olarak büyük bir güce sahip olduklarını aktararak “Eskişehir OSB’nin, 4 üniversitenin ve Sanayi Odasının desteklediği çok büyük bir güce sahibiz” diye konuştu. ATAP A.Ş. olarak hedeflerinin büyük olduğunu belirten Saraç, Türkiye’deki 60 teknopark içerisinde ilk 5 içerisinde olmayı arzuladıklarını, hedeflerinin ise birincilik olduğunu aktardı. Saraç, “Şu anda ATAP A.Ş.’de doluluk oranı yüzde 99,5 hatta yüzde 100 diyebiliriz, bizden yer bekleyen firmalarımız var. Ülkemizde ihracat oranları artarken katma değerli ürün ihracatımız istediğimiz oranda değil. Bu anlamda buradaki şirketlerimizin güçlü olması, üretken işler yapması ve bunları ticarileştirmesi ülke ekonomisi için vazgeçilmez. Biz ATAP A.Ş. olarak bu şirketlerimizin önünü açmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu genel kurulumuzda aldığımız yetkiyle büyük çağlı yeni yatırımlara başlayacağız, Eskişehir’e önemli yatırımcılar ve Ar-Ge firmalarını getireceğiz” ifadelerinde bulundu.

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