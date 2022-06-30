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‘Anadolu-T’, Tarla Günü’nde görücüye çıktı

Eskişehir’de düzenlenen Tarla Günü’nde görücüye çıkan yerli ve milli etlik damızlık tavuk ‘Anadolu-T’, görenlerin ilgisini topladı.

ESKİŞEHİR 30.06.2022, 10:40
‘Anadolu-T’, Tarla Günü’nde görücüye çıktı

Eskişehir’de düzenlenen Tarla Günü’nde görücüye çıkan yerli ve milli etlik damızlık tavuk ‘Anadolu-T’, görenlerin ilgisini topladı.

Beyaz et üretiminin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla geliştirilen yerli ve milli etlik damızlık tavuk ‘Anadolu-T’, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde düzenlenen ‘Tarla Günü’ etkinliğinde görücüye çıktı. Yıl içinde sofralarda yerini alacak olan Anadolu-T, gerek çiftçilerin gerekse diğer katılımcıların ilgisini çekti. İç pazarda ilk satışları yapılan ve önümüzdeki aylarda pazarda hissedilir bir paya sahip olacak olan Anadolu-T, Tarla Günü’nün adeta gözbebeği oldu.

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