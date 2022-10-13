Anadolu Motif Üçlüsü AKM’de sahne aldı

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM) Opera ve Bale Salonu’nda düzenlenen konsere; Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Ali Resül Usul, Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan İslatince ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Öğr. Gör. Dr. Pelin Demirçe Altıntaş‘ın solist olarak yer aldığı konserde, bağlamada Öğr. Gör. Dr. Erdal Uludağ ve gitarda Ersin Battal ile birlikte “Ah Kavaklar, Vay Vay Dünya, Takvimlerden Haberin Yok Mu, Delhadır Başındayım, Oy Akşamlar, Can Yarim, Aksaray’a Gide Gele Yoruldum, Çok Aşığın Var Diyorlar, Uyandım Sabah İle, Ayva Çiçek Açmış ve Kahveyi Kavururlar” adlı parçalar seslendirildi.

Konserin sonunda Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci tarafından Anadolu Motif Üçlüsü’ne fidan bağış sertifikası takdim edildi.