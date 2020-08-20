Anadolu kahramanları Korona virüse karşı

Eskişehir Gazi Yakup Satar Meslek Lisesi’nde dikilen maskeler Anadolu kültüründen izler taşıyor.

Korona virüsten korunmakta en önemli tedbir olan maskenin üretiminde seferber olan okullardan biri olan Eskişehir/Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, salgının başladığı günden beri gönüllü çalışanlarıyla maske üretimine devam ediyor. Zaman zaman Eskişehir’in yanı sıra komşu illere de maske tedariğinde yardımcı olan lise şimdi yeni bir konseptle üretimine çeşit kazandırıyor. ’Anadolu Masalları’ üst başlığı ile masal kahramanları ’Bit Hatun Pire Bey’, Rüzgaroğlu’, ’Nohut Fatma’,’İmdi Dede’ gibi birçok Anadolu masalının baş kahramanlarını maskelerin üzerine işliyor. Yetkililer bu amaçla çocuklara maske kullanımını özendirirken, kültür değerleri taşıyan kahramanların kaybolmasının önüne geçmeyi planladıklarını aktardı. Yetkililer henüz yeni hayata geçirilen proje için talebin yoğun olacağını öngörüyor.

“Bugüne kadar okulumuzda 500 binden fazla kesim yapılmıştır”

Ayrıca salgının başından beri üretimin hız kazandığını ve artık daha profesyonel olduklarını belirten yetkili; “Pandemi sürecinde başladığımız maske üretimine çalışmalarımız günlük bin adetle başlamış, bugün günlük rakam 4 bin 500 adeti bulmuştur. Okulumuza temin ettiğimiz kesim makinesi tüm kesimlerini gerçekleştirmektedir. Bugüne kadar okulumuzda 500 binden fazla kesim yapılmış olup, 250 bine yakın da üretim yapılmıştır. Vefa ekipleri, AFAD, KIZILAY, İl ve İlçe Sosyal Dayanışma Vakıfları gibi kamu kurumlarının ihtiyacına karşılık verilmiştir, verilmeye de devam edilecektir. Maske üretimimiz tek kullanımlık maskenin yanında, yıkanabilir, pamuklu kumaştan maskelerinde üretimine devam etmektedir” diye konuştu