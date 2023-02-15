Amerika’daki Türk öğrenciler deprem farkındalığı için stant açtılar

Anadolu Üniversitesi’nden Dr. Yiğit Savuran, Florida Üniversitesi’ndeki Türk Öğrenciler Derneği ile depremzedeler için yardım toplayıp farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 şehirde büyük bir yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Afetten kurtulanlar içinse hem ülke genelinden vatandaşlar hem de yurt dışından bölgeye yardım gitmeye devam ederken, Florida Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalışmalarını sürdüren Anadolu Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Yiğit Savuran, ABD’de gerçekleştirilen depremzedelere yardım kampanyaları hakkında bilgi verdi.

Farkındalık oluşturmak için çalışıyorlar

Florida Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunan Anadolu Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Dr. Yiğit Savuran, deprem haberini aldıktan Florida Üniversitesi’ndeki bir Türk öğrenci derneği ile irtibata geçerek yardım toplama kampanyasına destek olduğunu belirtti. Oradaki Türk öğrencilerle stant açarak hem deprem hakkında farkındalık oluşturduklarını hem de Türkiye Büyükelçiliği aracılığı ile koordineli şekilde yardım topladıklarını vurgulayan Savuran,” Depremi haberini alır almaz çok büyük bir üzüntü hissettik. Buradan ne yapabiliriz diye düşündük. Burada misafir olduğum için Dilbilim Bölümündeki kişilerle deprem haberini ve nasıl yardım yapabileceklerini paylaştım. Deprem yardım fonu ile ilgili afişleri bölümdeki panolara astık. Burada elimizden geldiğince farkındalık oluşturmaya ve yardım toplamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.