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Ambulans Servisi Başhekimliği’nden bin 112 fidan bağışı

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği ’O Fidanlar Yetişecek’ kampanyasına destek vererek bin 112 adet fidan bağışında bulundu.

ESKİŞEHİR 16.08.2021, 14:05
Ambulans Servisi Başhekimliği’nden bin 112 fidan bağışı

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği ’O Fidanlar Yetişecek’ kampanyasına destek vererek bin 112 adet fidan bağışında bulundu.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği “O Fidanlar Yetişecek” kampanyasına destek verdi. Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanları, hem Manavgat’ta oluşturulacak orman için hem de Eskişehirspor için 1112 fidan bağışlayarak en yüksek bağışlardan birine imza attı. Eskişehirspor’a ve doğaya fidan bağışı ile destek olan Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ni Eskişehirspor Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek’i ziyaret etti. Ekip çalışanları tarafından 1112 adet fidana ait temsili çek kulüp başkanı Mehmet Şimşek’e teslim edildi.

Öte yandan yangın bölgesindeki 112 Acil ambulans ekiplerine ve yangın müdahale ekiplerinin acil sağlık durumlarına anında müdahale etmek için, yangın bölgesinde ilk günden beri tam donanımlı bulunan 2 adet acil yardım ambulansı ve toplamda 18 profesyonel personel ile görev yaptı.
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