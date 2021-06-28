Ambulans personeli zorlu parkurları tamamlayıp sertifikalarını aldı

Eskişehir İl Ambulans Servisi’nde Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi’ni (ASTE) tamamlayan personel sertifikalarını aldı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimlerine ara vererek online eğitime geçen Eskişehir İl Ambulans Servisi, Ambulans Sürüş Teknikleri (ASTE) eğitimlerini uygulamalı olarak yaptı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan sürüş pistinde gerçekleşen eğitimlerde ambulans şoförü adayları zorlu parkurlarda maharetlerini gösterdi. Katılan 18 personelden 17’si eğitimleri başarıyla tamamladı. Eğitimde şoförlerin yanı sıra sağlık personeli de direksiyona geçti. 22-25 Haziran tarihleri arasında 4 gün süren eğitimlerde; 3 eğitim ambulansı, 1 servis aracı ve 300 trafik dubası kullanıldı. Eğitimi başarı ile tamamlayan personele sertifikaları İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ve ASTE İl Koordinatörleri düzenlenen törenle verildi.

“Trafikte ambulans kullanmak normal araç kullanmak gibi değil”

Törende konuşma yapan Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala; “Trafikte ambulans kullanmak normal araç kullanmak gibi değil. Hem bir can yetiştirmeye çalışıyorsunuz hem de 3 can taşıyorsunuz. Bu sebeple daha fazla dikkat ve refleks gerekiyor. Bakanlığımızın hizmet içi eğitimi olan ASTE’yi Eskişehir İl Ambulans Servisi olarak tüm personellerimize aldırıyoruz, çünkü yeri geliyor ambulansı hastaya müdahale eden ekip amiri kullanmak zorunda kalabiliyor” dedi.